«Я видел девушек, которые выходили из вокзала, и у них аж ноги прогибались». Как в Минске снимали киносцену с Киркоровым?

Минск как одна из самых красивых столиц постсоветского пространства часто появляется в кадре отечественных и зарубежных фильмов, рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси». Городские широкие проспекты и таинственные узкие улицы, исторический центр и современные здания вдохновляют и привлекают режиссеров со всего мира.

Иван Павлов, режиссер, актер, сценарист:

В фильме «На спине у черного кота» в сценарии было написано, что наши два героя, два деда встречают в Минске на вокзале бизнесмена. И я автору сценария предложил, что нет, надо, чтобы была какая-то звезда. Автор сценария предложил на роль звезды Никиту Михалкова. Но после неудачных попыток дозвониться до него было предложено еще три кандидатуры: Лещенко, Гурченко и Киркоров.

Иван Павлов:

Естественно, мы остановились на Киркорове. И вот мы на нашем вокзале, все было готово, привезли Киркорова. Он не понимал сначала, что делать, а потом я ему объяснил, что он выходит к ангелу, говорит «спасибо» и уходит. И он такой: о, мне нравится эта идея. И вот он ангелу говорит «спасибо», Александру Денисову, актеру, который приехал тогда из Соединенных Штатов, и Киркоров уходит на вокзал. Уходит, уходит, далеко уходит.

И я видел девушек, которые выходили из вокзала, и у них аж ноги прогибались, потому что они понимали, кто идет. Они понимали, что идет Киркоров на них. Тогда быстро, хорошо все отсняли, Киркорову все понравилось, в фильм это вошло.