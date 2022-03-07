«Я видел девушек, которые выходили из вокзала, и у них аж ноги прогибались». Как в Минске снимали киносцену с Киркоровым?
Минск как одна из самых красивых столиц постсоветского пространства часто появляется в кадре отечественных и зарубежных фильмов, рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси». Городские широкие проспекты и таинственные узкие улицы, исторический центр и современные здания вдохновляют и привлекают режиссеров со всего мира.
Иван Павлов, режиссер, актер, сценарист:
В фильме «На спине у черного кота» в сценарии было написано, что наши два героя, два деда встречают в Минске на вокзале бизнесмена. И я автору сценария предложил, что нет, надо, чтобы была какая-то звезда.
Автор сценария предложил на роль звезды Никиту Михалкова. Но после неудачных попыток дозвониться до него было предложено еще три кандидатуры: Лещенко, Гурченко и Киркоров.
Иван Павлов:
Естественно, мы остановились на Киркорове. И вот мы на нашем вокзале, все было готово, привезли Киркорова. Он не понимал сначала, что делать, а потом я ему объяснил, что он выходит к ангелу, говорит «спасибо» и уходит. И он такой: о, мне нравится эта идея. И вот он ангелу говорит «спасибо», Александру Денисову, актеру, который приехал тогда из Соединенных Штатов, и Киркоров уходит на вокзал. Уходит, уходит, далеко уходит.
И я видел девушек, которые выходили из вокзала, и у них аж ноги прогибались, потому что они понимали, кто идет. Они понимали, что идет Киркоров на них. Тогда быстро, хорошо все отсняли, Киркорову все понравилось, в фильм это вошло.
Иван Павлов:
И потом деды садятся на лимузин и едут по проспекту. Глазами дедов мы этот проспект снимали. Но была ситуация, когда наша вся длинная киноколонна, во-первых, машина длинная, лимузин, во-вторых, там и камервагены, и гримерки, и еще что-то, машин пять, наверное, колонна должна ехать за нами. ГАИ не могло ехать впереди, потому что оператор снимал, как раз мог захватить лобовое стекло. То есть ГАИ ехало за нами.
И я с рацией в руках вышел и раздвинул все машины, поставил нашу колонну, и мы поехали. То ли наши люди боятся человека с рацией, то ли любят кино. Мы проехали и сняли город практически глазами этих дедов. Потом поставили песню «Моя бабушка курит трубку» Сукачева. Мне кажется, что мы с любовью к городу это сняли, какие-то знаковые места.
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