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«Я видел девушек, которые выходили из вокзала, и у них аж ноги прогибались». Как в Минске снимали киносцену с Киркоровым?

07 марта 2022 16:08
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Минск как одна из самых красивых столиц постсоветского пространства часто появляется в кадре отечественных и зарубежных фильмов, рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси». Городские широкие проспекты и таинственные узкие улицы, исторический центр и современные здания вдохновляют и привлекают режиссеров со всего мира.

«Я видел девушек, которые выходили из вокзала, и у них аж ноги прогибались». Как в Минске снимали киносцену с Киркоровым?-1

Иван Павлов, режиссер, актер, сценарист:
В фильме «На спине у черного кота» в сценарии было написано, что наши два героя, два деда встречают в Минске на вокзале бизнесмена. И я автору сценария предложил, что нет, надо, чтобы была какая-то звезда.

Автор сценария предложил на роль звезды Никиту Михалкова. Но после неудачных попыток дозвониться до него было предложено еще три кандидатуры: Лещенко, Гурченко и Киркоров.

«Я видел девушек, которые выходили из вокзала, и у них аж ноги прогибались». Как в Минске снимали киносцену с Киркоровым?-4

Иван Павлов:
Естественно, мы остановились на Киркорове. И вот мы на нашем вокзале, все было готово, привезли Киркорова. Он не понимал сначала, что делать, а потом я ему объяснил, что он выходит к ангелу, говорит «спасибо» и уходит. И он такой: о, мне нравится эта идея. И вот он ангелу говорит «спасибо», Александру Денисову, актеру, который приехал тогда из Соединенных Штатов, и Киркоров уходит на вокзал. Уходит, уходит, далеко уходит.

«Я видел девушек, которые выходили из вокзала, и у них аж ноги прогибались». Как в Минске снимали киносцену с Киркоровым?-7

И я видел девушек, которые выходили из вокзала, и у них аж ноги прогибались, потому что они понимали, кто идет. Они понимали, что идет Киркоров на них. Тогда быстро, хорошо все отсняли, Киркорову все понравилось, в фильм это вошло.

«Я видел девушек, которые выходили из вокзала, и у них аж ноги прогибались». Как в Минске снимали киносцену с Киркоровым?-10

Иван Павлов:
И потом деды садятся на лимузин и едут по проспекту. Глазами дедов мы этот проспект снимали. Но была ситуация, когда наша вся длинная киноколонна, во-первых, машина длинная, лимузин, во-вторых, там и камервагены, и гримерки, и еще что-то, машин пять, наверное, колонна должна ехать за нами. ГАИ не могло ехать впереди, потому что оператор снимал, как раз мог захватить лобовое стекло. То есть ГАИ ехало за нами.

«Я видел девушек, которые выходили из вокзала, и у них аж ноги прогибались». Как в Минске снимали киносцену с Киркоровым?-13

И я с рацией в руках вышел и раздвинул все машины, поставил нашу колонну, и мы поехали. То ли наши люди боятся человека с рацией, то ли любят кино. Мы проехали и сняли город практически глазами этих дедов. Потом поставили песню «Моя бабушка курит трубку» Сукачева. Мне кажется, что мы с любовью к городу это сняли, какие-то знаковые места.

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# Кино # общество # Иван Павлов # Филипп Киркоров # Александр Денисов # Людмила Гурченко # Никита Михалков # Лев Лещенко # Гарик Сукачев # Фотофакт

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