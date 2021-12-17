Для зрителя важен хороший фильм. Режиссёр Иван Павлов о ремейках, военной тематике и новом проекте
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Как вы относитесь к ремейку белорусских фильмов? Сейчас очень много уделяется внимания патриотической, военной тематике. Когда мы это возрождаем, вы это поощряете? Стоит ли нам так глубоко окунаться в историю, в том числе, Великой Отечественной войны, Иван?
Иван Павлов, режиссер, актер, сценарист:
К ремейкам отношусь не очень хорошо. С другой стороны, что можно снять фильм уже по-новому, потому что поколение меняется, стремительно меняется мир. Поэтому может быть другой взгляд. Взять старый сценарий и переснять его – может быть так.
Но сейчас, на данный момент, я работаю над фильмом послевоенным. Действие происходит после Дня Победы, и погибших очень много. Потому что проблема, которую мы поднимаем – это эхо войны.
Я считаю, что, конечно, эта тема важна. Я имею в виду – военная тема. Но важен для зрителя хороший фильм. А на какую он будет тему – это уже другой вопрос.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Юрий, а готовит ли «Беларусьфильм» фильмы о войне?
Юрий Игруша, продюсер, сценарист, ведущий специалист продюсерского центра Национальной киностудии «Беларусьфильм»:
Военная тема на «Беларусьфильме» была всегда и, я думаю, останется, потому что это наша историческая память. Эта тема должна присутствовать, чтобы молодые поколения понимали, что это было на самом деле, и такого не повторялось никогда.
На сегодня есть целый ряд замыслов, проектов на военную тему. Ближайший – сейчас будет совместный проект под названием «Казбек» совместно с Узбекистаном. Как раз об истории партизанского движения, и о том, как герой Узбекистана воевал на территории Беларуси.
Это тоже наша общая память. Поэтому фильмы, они вечные, и всегда будут присутствовать.
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