Для зрителя важен хороший фильм. Режиссёр Иван Павлов о ремейках, военной тематике и новом проекте

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Как вы относитесь к ремейку белорусских фильмов? Сейчас очень много уделяется внимания патриотической, военной тематике. Когда мы это возрождаем, вы это поощряете? Стоит ли нам так глубоко окунаться в историю, в том числе, Великой Отечественной войны, Иван?

Иван Павлов, режиссер, актер, сценарист:

К ремейкам отношусь не очень хорошо. С другой стороны, что можно снять фильм уже по-новому, потому что поколение меняется, стремительно меняется мир. Поэтому может быть другой взгляд. Взять старый сценарий и переснять его – может быть так. Но сейчас, на данный момент, я работаю над фильмом послевоенным. Действие происходит после Дня Победы, и погибших очень много. Потому что проблема, которую мы поднимаем – это эхо войны. Я считаю, что, конечно, эта тема важна. Я имею в виду – военная тема. Но важен для зрителя хороший фильм. А на какую он будет тему – это уже другой вопрос. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Юрий, а готовит ли «Беларусьфильм» фильмы о войне?