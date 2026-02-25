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Баскетболистки «Минска» победили «Горизонт» в матче ЧБ

25 февраля 2026 17:55
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В центральном матче женского чемпионата Беларуси по баскетболу встречались команды «Минск» и «Горизонт». Со стартовых минут поединка преимуществом завладели подопечные Ольги Подобед, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первую четверть «Минск» выиграл – 20:9. После второго отрезка матча от перевеса не осталось и следа. На большой перерыв команды ушли с ничейным счетом на табло – 26:26. Во второй половине встречи дружины сражались ярко и самозабвенно. Основное время завершилось вничью – 59:59. Овертайм все расставил по своим местам. «Минск» победил – 67:63.

# Баскетбол

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