Баскетболистки «Минска» победили «Горизонт» в матче ЧБ

В центральном матче женского чемпионата Беларуси по баскетболу встречались команды «Минск» и «Горизонт». Со стартовых минут поединка преимуществом завладели подопечные Ольги Подобед, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первую четверть «Минск» выиграл – 20:9. После второго отрезка матча от перевеса не осталось и следа. На большой перерыв команды ушли с ничейным счетом на табло – 26:26. Во второй половине встречи дружины сражались ярко и самозабвенно. Основное время завершилось вничью – 59:59. Овертайм все расставил по своим местам. «Минск» победил – 67:63.