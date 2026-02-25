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Второй этап Кубка Леднёва по современному пятиборью стартовал в Минске

25 февраля 2026 17:55
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В Минске стартовал второй этап Кубка Леднева по современному пятиборью. Отрадно, что среди сильнейших участниц из Беларуси, России и Египта в финал вышли и наши спортсменки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Второй этап Кубка Леднёва по современному пятиборью стартовал в Минске-2

В современном пятиборье олимпийский отбор намечен на 2027 год. Напрямую заветные квитки получит сильнейшая восьмерка на чемпионате Европы и топ-3 мирового форума, а также в зачет пойдет и рейтинг. 

Сегодня в белорусской команде тотальная смена поколений. Но наши молодые лидеры в течение прошлых сезонов уже закрепились, а в связке с российскими атлетами продолжают шлифовать мастерство.

Подробнее в видеоматериале.

# Спортивные соревнования

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