Второй этап Кубка Леднёва по современному пятиборью стартовал в Минске

В Минске стартовал второй этап Кубка Леднева по современному пятиборью. Отрадно, что среди сильнейших участниц из Беларуси, России и Египта в финал вышли и наши спортсменки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В современном пятиборье олимпийский отбор намечен на 2027 год. Напрямую заветные квитки получит сильнейшая восьмерка на чемпионате Европы и топ-3 мирового форума, а также в зачет пойдет и рейтинг.

Сегодня в белорусской команде тотальная смена поколений. Но наши молодые лидеры в течение прошлых сезонов уже закрепились, а в связке с российскими атлетами продолжают шлифовать мастерство.