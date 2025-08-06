«Этот фильм самый сложный» – кинорежиссёр о съёмках ленты про подвиг Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко

Все мы помним трагическое событие, произошедшее в мае 2021 года. Перед празднованием 150-летия Барановичей погибли во время учебно-тренировочного полета, успев отвезти самолет от жилых домов, военные летчики Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко. Подвигу этих героев посвящена новая кинолента под названием «Одно на двоих», которую сейчас снимает Национальная киностудия «Беларусьфильм». Подробнее о ней мы поговорили с гостем. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Иван Павлов, кинорежиссер, сценарист. Юрий Царев, ведущий:

Тяжело говорить об этой картине так сразу, потому что это реальный подвиг, реальная ситуация, которая в новейшей истории Беларуси произошла. И действительно, одно на двоих, скорее всего, имеется в виду небо.

Иван Павлов, кинорежиссер, сценарист:

Да, это небо. Но, во-первых, это рабочее название. Во-вторых, если вы помните, это слова из песни о подвиге, который совершили советские летчики в небе над Германией. По-другому сейчас не скажешь, да, действительно, два наших белорусских летчика совершили подвиг. Про наш фильм можно сказать, как формируется подвиг: как, из чего он составляется, из каких кусочков жизненных вот этих молодых ребят. Юрий Царев:

Вы как режиссер, как сценарист, который решил написать сценарий, как вы взялись за эту работу? Иван Павлов:

Я не боюсь начинать что-то новое. И из всех фильмов, которые я делал до этого, этот самый сложный, потому что мера ответственности за него очень большая перед родственниками, перед друзьями, Министерством обороны, потому что мы говорим о военных людях, мы говорим о ситуации, которая нетипичная, не бытовая. Мера ответственности перед обычным зрителем, который придет на фильм получить эмоции от просмотренного. Мы все понимаем, ради чего, ради кого мы это делаем, ради того, чтобы помнить об этих парнях.