Белоруски вышли в финальный раунд Кубка Леднёва

Минск принимает второй этап Кубка Леднева по современному пятиборью. В стартовый день турнира женщины боролись за выход в финальный раунд. Из 47 участниц в главный старт прошли 32 спортсменки. Это представительницы Беларуси, России и Египта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наш лидер сборной Мария Гнедчик праздновала победу на предыдущем этапе, и, конечно, девушка серьезно настроена на домашний старт. По итогам трех выступлений на Кубке Леднева состоится финал, где выступят сильнейшие. Главные старты этого года – это чемпионаты Европы и мира, а в 2027-м на этих форумах будут разыграны первые олимпийские лицензии.

Алексей Воробьев, старший тренер женской национальной команды по современному пятиборью:

Уже ведется подготовка. Только заканчиваются одни олимпийские игры, и в четырехлетии ведется подготовка к следующим олимпийским играм. Мы делаем акцент, чтобы завоевать как можно быстрее олимпийскую лицензию.

Хорошая возможность – это чемпионат Европы в следующем году. И эта первая восьмерка имеет именную лицензию – прямое попадание на Олимпийские игры. Еще есть чемпионат мира, где разыгрываются именные лицензии. С первого по третье место. Полоса препятствий, но все в порядке, все нормально. Добавляет, прибавляет и все очень отлично.

Андрей Макушин, главный тренер сборной России по современному пятиборью:

Взрослая основная команда еще пока за последние 4 года после отстранения не выступала ни разу. В этом году сейчас наши спортсмены, все практически, кого подавали мы на нейтральный статус, получили на сезон этот нейтральный статус. Ну и посмотрим. Потому что ваши белорусские атлеты уже в прошлом году выступали. И в любом случае зубы-то мы показывать будем.

В программе четверга, 26 февраля, на минском турнире мужские баталии, а уже в пятницу узнаем, кто победил в женском сегменте.