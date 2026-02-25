Хоккеисты минского «Динамо» одержали выездную победу над «Сочи» в чемпионате КХЛ

Хоккеисты минского «Динамо» в чемпионате КХЛ одержали выездную победу над «Сочи». В первом периоде «зубры» постарались и создали добротный задел, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Четыре безответные шайбы побывали в воротах голкипера хозяев Павла Хомченко. У динамовцев отличились Вадим Мороз, Даррэн Диц, Егор Бориков и Вадим Шипачев. Во втором отрезке на точный бросок Тая Смита сочинцы ответили заброшенной шайбой Антона Малышева. На старте заключительной 20-минутки Сергей Кузнецов поразил ворота соперника и сделал счет 6:1 в пользу «зубров».