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Хоккеисты минского «Динамо» одержали выездную победу над «Сочи» в чемпионате КХЛ

25 февраля 2026 19:58
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Хоккеисты минского «Динамо» в чемпионате КХЛ одержали выездную победу над «Сочи». В первом периоде «зубры» постарались и создали добротный задел, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Четыре безответные шайбы побывали в воротах голкипера хозяев Павла Хомченко. У динамовцев отличились Вадим Мороз, Даррэн Диц, Егор Бориков и Вадим Шипачев. Во втором отрезке на точный бросок Тая Смита сочинцы ответили заброшенной шайбой Антона Малышева. На старте заключительной 20-минутки Сергей Кузнецов поразил ворота соперника и сделал счет 6:1 в пользу «зубров».

Окончательный счет матча – 7:2.

# Хоккей Беларуси

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