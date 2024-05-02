Как проходили съёмки белорусской картины «Время вернуться»? Узнали, что осталось за кадром

В годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков во всех областях нашей страны установят единый памятный знак – древо жизни в память о жертвах геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Первым регионом, в котором началась реализация проекта на практике, стала Гомельская область, где уже приступили к изготовлению соответствующего монумента. Важной дате посвящают свои произведения и белорусские режиссеры. 2 мая во всех кинотеатрах страны состоится общереспубликанская премьера художественного фильма Национальной киностудии «Беларусьфильм» «Время вернуться». Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – режиссер военно-исторической драмы Иван Павлов и актриса Злата Залесская. Дмитрий Потапович, ведущий:

Как появилась идея создания этого фильма? Почему именно эта тематика?

Иван Павлов, режиссер:

В год 80-летия освобождения Беларуси я посчитал, что эта тема самая важная. Во-вторых, я назван в честь своего деда Ивана Быханова. Он ветеран войны, и мне очень важно было свою часть мастерства, творчества отдать в честь и память своих дедов и прадедов. Плюс для того, чтобы молодежь, которая сейчас получает очень много разной информации, посмотрела на этот почти исторический фильм и сделала свои выводы. Дмитрий Потапович:

Какая история была взята за основу? Какие материалы были использованы?

Иван Павлов:

За основу мы взяли наградные листы партизана по прозвищу Казбек. Он получил Героя Советского Союза в 1944 году. Решили, что его подвиги еще не раскрывались так подробно белорусскими кинематографистами.

Иван Павлов:

Четыре его реальных подвига плюс, самое важное, исторические факты, что во время проведения операции «Багратион» советские войска вошли в тыл немецкой армии через непроходимое болото. А сделать это болото проходимым помогли наши партизаны.