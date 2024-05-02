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Как проходили съёмки белорусской картины «Время вернуться»? Узнали, что осталось за кадром

02 мая 2024 14:17
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В годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков во всех областях нашей страны установят единый памятный знак – древо жизни в память о жертвах геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Первым регионом, в котором началась реализация проекта на практике, стала Гомельская область, где уже приступили к изготовлению соответствующего монумента. Важной дате посвящают свои произведения и белорусские режиссеры. 2 мая во всех кинотеатрах страны состоится общереспубликанская премьера художественного фильма Национальной киностудии «Беларусьфильм» «Время вернуться».

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – режиссер военно-исторической драмы Иван Павлов и актриса Злата Залесская.

Дмитрий Потапович, ведущий:
Как появилась идея создания этого фильма? Почему именно эта тематика?

Как проходили съёмки белорусской картины «Время вернуться»? Узнали, что осталось за кадром-1

Иван Павлов, режиссер:
В год 80-летия освобождения Беларуси я посчитал, что эта тема самая важная. Во-вторых, я назван в честь своего деда Ивана Быханова. Он ветеран войны, и мне очень важно было свою часть мастерства, творчества отдать в честь и память своих дедов и прадедов. Плюс для того, чтобы молодежь, которая сейчас получает очень много разной информации, посмотрела на этот почти исторический фильм и сделала свои выводы.

Дмитрий Потапович:
Какая история была взята за основу? Какие материалы были использованы?

Как проходили съёмки белорусской картины «Время вернуться»? Узнали, что осталось за кадром-4

Иван Павлов:
За основу мы взяли наградные листы партизана по прозвищу Казбек. Он получил Героя Советского Союза в 1944 году. Решили, что его подвиги еще не раскрывались так подробно белорусскими кинематографистами.

Как проходили съёмки белорусской картины «Время вернуться»? Узнали, что осталось за кадром-7

Иван Павлов:
Четыре его реальных подвига плюс, самое важное, исторические факты, что во время проведения операции «Багратион» советские войска вошли в тыл немецкой армии через непроходимое болото. А сделать это болото проходимым помогли наши партизаны.

Как проходили съёмки белорусской картины «Время вернуться»? Узнали, что осталось за кадром-10

Иван Павлов:
Съемки проходили частично в Минске, под Минском, на нашей натурплощадке в Смолевичах. И на речке Вилия. Мы, конечно, великие обманщики, выдавали это как Днепр.

Подробнее в видео.

# Кино # общество # Дмитрий Потапович # Иван Павлов # Злата Залесская # Александра Каштанова # Екатерина Яцкевич

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