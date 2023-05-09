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Как белорусы создают легендарные картины о войне? Узнали на «Беларусьфильме»

09 мая 2023 11:37
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И в дождь, и в зной, и в сильные морозы выстояли и победили. События Великой Отечественной войны оставили глубокий след в истории и послужили основой для многих художественных и документальных картин, большинство из которых было снято на Национальной киностудии «Беларусьфильм».

Как белорусы создают легендарные картины о войне? Узнали на «Беларусьфильме»-1

Владимир Карачевский, генеральный директор киностудии «Беларусьфильм»:
Тема войны священная для белорусов тема. Беларусь – страна, где погиб каждый третий, оказалась на перекрестке. Мы к этому относимся с особым трепетом. Почти каждый год хотя бы один фильм, посвященный теме Великой Отечественной войны, выходит на киностудии «Беларусьфильм». Это и анимационное, и документальное, и игровое кино. Не говоря уже о том, сколько хроники, летописных материалов было создано. Один из последних – фильм «Перезвоны», посвященный теме сожженных деревень. «Брестская крепость» считается монументальным произведением, классикой.

Как белорусы создают легендарные картины о войне? Узнали на «Беларусьфильме»-4

За этими кадрами стоит серьезная работа сотни талантливых специалистов. Создать фильм о войне – непростая задача, но белорусские маэстро справляются с ней на все сто.

Как белорусы создают легендарные картины о войне? Узнали на «Беларусьфильме»-7

Вероника Макаревич, корреспондент:
Любой образ продумывается до мельчайших деталей. В этих стенах огромное количество головных уборов, ремней и не только!

В моих руках настоящий шлем танкиста 1950-х годов. Его можно увидеть в картине «Государственная граница», фильм пятый.

Как белорусы создают легендарные картины о войне? Узнали на «Беларусьфильме»-10

Костюмы царской армии, полицейская форма Российской империи. От XVIII века и до современности. Здесь хранится более 30 тысяч единиц одежды.

Вероника Макаревич:
Это довоенная форма летчика в звании капитана настоящая гордость склада военной одежды. Но далеко не единственная.

Вот, например, уникальная форма французских летчиков подразделения «Нормандия-Неман», которые во времена Великой Отечественной войны сражались бок о бок с советскими солдатами.

Как белорусы создают легендарные картины о войне? Узнали на «Беларусьфильме»-13

Продолжим путешествие вглубь веков. За окном 1945-й, место действия – военный госпиталь СССР.

Как белорусы создают легендарные картины о войне? Узнали на «Беларусьфильме»-16

Алексей Волынец, ассистент по реквизиту киностудии «Беларусьфильм»:
Стандартно идет каталка медицинская. Так как она железная, застилается клеенкой. Потом переходим в кабинет доктора. Лампа, телефон.

Как белорусы создают легендарные картины о войне? Узнали на «Беларусьфильме»-19

А теперь добро пожаловать на самую необычную съемочную площадку под открытым небом. Уникальный зеленый оазис – уютная деревушка, в которой время остановилось.

Как белорусы создают легендарные картины о войне? Узнали на «Беларусьфильме»-22

Сергей Буйницкий, начальник натурной площадки киностудии «Беларусьфильм»:
Площадь натурной площадки составляет 80 гектаров. Здесь есть два озера. Разные леса: смешанные, хвойные, лиственные. На натурной площадке также есть декорации – это две линии обороны с окопами, ходами сообщения, землянками, блиндажами.

Эти тропы помнят все – и ожесточенные бои, и горечь утраты, и радость долгожданной Победы. Всего на натурной площадке было снято более 400 игровых фильмов.

Как белорусы создают легендарные картины о войне? Узнали на «Беларусьфильме»-25

Сергей Буйницкий:
Сейчас мы находимся на декорации, которая была построена к фильму «Жыхар». Пристань, дерево, которое находится за мной. Это искусственное дерево, пластмассовое. Расположено на глубине трех метров.

Как белорусы создают легендарные картины о войне? Узнали на «Беларусьфильме»-28

Все эти декорации были построены к фильму Юрия Мороза «Угрюм-река». Оказывается, даже у нас, в Беларуси, можно снимать про Урал, Уральские горы.

Как белорусы создают легендарные картины о войне? Узнали на «Беларусьфильме»-31

Вероника Макаревич:
Перед вами самый настоящий партизанский лагерь. Это волшебное место вы могли встретить в таких знаменитых фильмах, как «Следы на воде», «Чудотворная» и во многих других картинах.

Как белорусы создают легендарные картины о войне? Узнали на «Беларусьфильме»-34

И хоть сейчас в этих домах пусто, белорусский хутор продолжает жить на экране. Ближайшая премьера – фильм «Подрыв».

Как белорусы создают легендарные картины о войне? Узнали на «Беларусьфильме»-37

Иван Павлов, режиссер:
Никто об этом раньше не говорил, как в 1945 году молодые люди добровольно записывались в Осоавиахим, чтобы очищать разрушенный город и поля от мин и снарядов. В конце есть титр. Там, по-моему, 112 погибших. Те, кто смотрят в кинозале, видят возраст, потому что мы указали: 16, 17, 18.

# Кино # общество # Владимир Карачевский # Вероника Макаревич # Алексей Волынец # Сергей Буйницкий # Иван Павлов # Фотофакт

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