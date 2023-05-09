Как белорусы создают легендарные картины о войне? Узнали на «Беларусьфильме»

И в дождь, и в зной, и в сильные морозы выстояли и победили. События Великой Отечественной войны оставили глубокий след в истории и послужили основой для многих художественных и документальных картин, большинство из которых было снято на Национальной киностудии «Беларусьфильм».

Владимир Карачевский, генеральный директор киностудии «Беларусьфильм»:

Тема войны – священная для белорусов тема. Беларусь – страна, где погиб каждый третий, оказалась на перекрестке. Мы к этому относимся с особым трепетом. Почти каждый год хотя бы один фильм, посвященный теме Великой Отечественной войны, выходит на киностудии «Беларусьфильм». Это и анимационное, и документальное, и игровое кино. Не говоря уже о том, сколько хроники, летописных материалов было создано. Один из последних – фильм «Перезвоны», посвященный теме сожженных деревень. «Брестская крепость» считается монументальным произведением, классикой.

За этими кадрами стоит серьезная работа сотни талантливых специалистов. Создать фильм о войне – непростая задача, но белорусские маэстро справляются с ней на все сто.

Вероника Макаревич, корреспондент:

Любой образ продумывается до мельчайших деталей. В этих стенах огромное количество головных уборов, ремней и не только! В моих руках настоящий шлем танкиста 1950-х годов. Его можно увидеть в картине «Государственная граница», фильм пятый.

Костюмы царской армии, полицейская форма Российской империи. От XVIII века и до современности. Здесь хранится более 30 тысяч единиц одежды. Вероника Макаревич:

Это довоенная форма летчика в звании капитана – настоящая гордость склада военной одежды. Но далеко не единственная. Вот, например, уникальная форма французских летчиков подразделения «Нормандия-Неман», которые во времена Великой Отечественной войны сражались бок о бок с советскими солдатами.

Продолжим путешествие вглубь веков. За окном 1945-й, место действия – военный госпиталь СССР.

Алексей Волынец, ассистент по реквизиту киностудии «Беларусьфильм»:

Стандартно идет каталка медицинская. Так как она железная, застилается клеенкой. Потом переходим в кабинет доктора. Лампа, телефон.

А теперь добро пожаловать на самую необычную съемочную площадку под открытым небом. Уникальный зеленый оазис – уютная деревушка, в которой время остановилось.

Сергей Буйницкий, начальник натурной площадки киностудии «Беларусьфильм»:

Площадь натурной площадки составляет 80 гектаров. Здесь есть два озера. Разные леса: смешанные, хвойные, лиственные. На натурной площадке также есть декорации – это две линии обороны с окопами, ходами сообщения, землянками, блиндажами. Эти тропы помнят все – и ожесточенные бои, и горечь утраты, и радость долгожданной Победы. Всего на натурной площадке было снято более 400 игровых фильмов.

Сергей Буйницкий:

Сейчас мы находимся на декорации, которая была построена к фильму «Жыхар». Пристань, дерево, которое находится за мной. Это искусственное дерево, пластмассовое. Расположено на глубине трех метров.

Все эти декорации были построены к фильму Юрия Мороза «Угрюм-река». Оказывается, даже у нас, в Беларуси, можно снимать про Урал, Уральские горы.

Вероника Макаревич:

Перед вами самый настоящий партизанский лагерь. Это волшебное место вы могли встретить в таких знаменитых фильмах, как «Следы на воде», «Чудотворная» и во многих других картинах.

И хоть сейчас в этих домах пусто, белорусский хутор продолжает жить на экране. Ближайшая премьера – фильм «Подрыв».