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«Разрешение у всего дома спрашивать». С какими проблемами сталкиваются режиссёры, когда снимают кино в городе?

07 марта 2022 17:44
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Минск как одна из самых красивых столиц постсоветского пространства часто появляется в кадре отечественных и зарубежных фильмов, рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси». Городские широкие проспекты и таинственные узкие улицы, исторический центр и современные здания вдохновляют и привлекают режиссеров со всего мира.

«Разрешение у всего дома спрашивать». С какими проблемами сталкиваются режиссёры, когда снимают кино в городе?-1

Но иногда съемки в городе мешают местному населению, ведь приходится перекрывать дорожное движение, и становится проблематично добраться до нужного места.

«Разрешение у всего дома спрашивать». С какими проблемами сталкиваются режиссёры, когда снимают кино в городе?-4

Елена Турова, режиссер, сценарист:
Говорили: ой, здесь после кино как татары прошли. – Не, мы не такие, у нас все будет чистенько. – Ай, это вы все так говорите. На самом деле, киногруппа это дело стихийное, бывает по-разному. Конечно, надо очень сильно контролировать, чтобы оставили за собой не только порядок, но и хорошую добрую славу, чтобы следующая группа не получила отворот поворот.

«Разрешение у всего дома спрашивать». С какими проблемами сталкиваются режиссёры, когда снимают кино в городе?-7

Иван Павлов, режиссер, актер, сценарист:
Становится все тяжелее снимать. В квартирах у нас нельзя снимать, там нужно разрешение у всего дома спрашивать, потому что съемочная группа 50 человек, 15 машин караван, как приедут во двор... Поэтому желательно строить павильон. Но есть очень много квартир, которые сдают под съемки, мы их знаем и очень тихо и тайно там снимаем.

Елена Турова:
Где-то, если нужно снять какой-то участок, нужно выставлять людей, чтобы хотя бы в какой-то промежуток, именно когда камера включена, не ходили посторонние. В принципе, иногда и нужно, чтобы кто-то из прохожих прошел, но дело в том, что люди реагируют по-разному. Кто-то может в ненужный момент повернуться и посмотреть прямо в камеру. Это, конечно, нежелательные моменты. И это требует и усилий, и специальных писем, разрешений. Этим занимается директорская часть киногруппы. Все эти разрешения нужно обязательно брать, и если ты где-то снимаешь, нужно предупреждение, разрешение у города.

«Разрешение у всего дома спрашивать». С какими проблемами сталкиваются режиссёры, когда снимают кино в городе?-10

Выбор локации для съемки помогает рассказать историю киноленты. Сейчас, благодаря интернету, натуру найти проще, но и появились свои сложности.

Елена Турова:
Полвека назад, понятно, был кинематограф Советского Союза. В то время, когда режиссером был мой отец, его коллеги по оружию, не было проблем вообще с какой-либо натурой, потому что обширный Советский Союз предоставлял декорации для чего хотите.

«Разрешение у всего дома спрашивать». С какими проблемами сталкиваются режиссёры, когда снимают кино в городе?-13

Александр Ефремов, народный артист Беларуси, режиссер театра и кино, киноактер, сценарист:
Обычно ведь выбирают город как съемочную площадку в зависимости от тех фактур, которые требует драматургия. Ну и помимо всего прочего есть еще личное отношение к городу, в котором происходят съемки. А поскольку я живу в этом городе и город мне этот очень нравится, я старался снимать как можно больше именно здесь, в Минске.

«Разрешение у всего дома спрашивать». С какими проблемами сталкиваются режиссёры, когда снимают кино в городе?-16

Наталья Агафонова, кандидат искусствоведения, киновед, доцент:
Минск как образ городского пространства, со своим характером, со своим ритмом, со своей атмосферой, настроением не так часто появляется, является в игровых фильмах. Должна сказать, что это становится более отчетливо именно в последние лет восемь-десять.

Вячеслав Никифоров, один из старейших мастеров белорусского кино, в 2017 году снимает фильм «Тум-Паби-Дум».

Наталья Агафонова:
Это фильм для детей и взрослых, семейное кино, главный герой мальчишка лет восьми, и он довольно дерзкий, очень бодрый, очень активный, подвижный. Город Минск, в котором он существует, действует, предпринимает, решает всякие сложные для его возраста проблемы, он поддержан образом города, со съемками с дронов, в этой всей динамике, текучести, бегучести. Он больше похож на туристический Минск.

«Разрешение у всего дома спрашивать». С какими проблемами сталкиваются режиссёры, когда снимают кино в городе?-19

Елена Турова:
Если просто сравнить улицы Минска с той же Москвой, в Москве рекламой полгорода закрыто. Ее, конечно, можно убирать с помощью графики, но это технически напряжно. У нас можно какие-то вещи снять, не надо вечно уворачиваться от этих рекламных щитов. Какие-то улицы или парки, скверы сохраняют достаточно первозданный колорит середины прошлого века, некоторые и революционные фильмы снимаются частично.

Александр Ефремов:
Надеюсь, город еще будет хорошеть, но сохранит свой неповторимый уют, какую-то ширину улиц, удивительные уголки, такие теплые, такие и задумчивые, и мудрые уголки в своих окраинах, районах.

«Разрешение у всего дома спрашивать». С какими проблемами сталкиваются режиссёры, когда снимают кино в городе?-22

Антонина Карпилова, кандидат искусствоведения, кинокритик:
Тайны Минска, конечно, до конца не раскрыты, в том числе и в кино.

Александр Ефремов:
Этот город можно и нужно снимать. Он хорош как кинематографическое явление, в нем еще многое сохранилось, и он перестал адресно только принадлежать этому времени. В нем много времен, историй, хотя он, повторюсь, вроде был разрушен, но в нем живет что-то такое, что нам всем дорого.

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# Кино # общество # Елена Турова # Иван Павлов # Александр Ефремов # Наталья Агафонова # Антонина Карпилова # Вячеслав Никифоров # Фотофакт

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