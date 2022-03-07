«Разрешение у всего дома спрашивать». С какими проблемами сталкиваются режиссёры, когда снимают кино в городе?

Минск как одна из самых красивых столиц постсоветского пространства часто появляется в кадре отечественных и зарубежных фильмов, рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси». Городские широкие проспекты и таинственные узкие улицы, исторический центр и современные здания вдохновляют и привлекают режиссеров со всего мира.

Но иногда съемки в городе мешают местному населению, ведь приходится перекрывать дорожное движение, и становится проблематично добраться до нужного места.

Елена Турова, режиссер, сценарист:

Говорили: ой, здесь после кино как татары прошли. – Не, мы не такие, у нас все будет чистенько. – Ай, это вы все так говорите. На самом деле, киногруппа – это дело стихийное, бывает по-разному. Конечно, надо очень сильно контролировать, чтобы оставили за собой не только порядок, но и хорошую добрую славу, чтобы следующая группа не получила отворот поворот.

Иван Павлов, режиссер, актер, сценарист:

Становится все тяжелее снимать. В квартирах у нас нельзя снимать, там нужно разрешение у всего дома спрашивать, потому что съемочная группа – 50 человек, 15 машин караван, как приедут во двор... Поэтому желательно строить павильон. Но есть очень много квартир, которые сдают под съемки, мы их знаем и очень тихо и тайно там снимаем. Елена Турова:

Где-то, если нужно снять какой-то участок, нужно выставлять людей, чтобы хотя бы в какой-то промежуток, именно когда камера включена, не ходили посторонние. В принципе, иногда и нужно, чтобы кто-то из прохожих прошел, но дело в том, что люди реагируют по-разному. Кто-то может в ненужный момент повернуться и посмотреть прямо в камеру. Это, конечно, нежелательные моменты. И это требует и усилий, и специальных писем, разрешений. Этим занимается директорская часть киногруппы. Все эти разрешения нужно обязательно брать, и если ты где-то снимаешь, нужно предупреждение, разрешение у города.

Выбор локации для съемки помогает рассказать историю киноленты. Сейчас, благодаря интернету, натуру найти проще, но и появились свои сложности. Елена Турова:

Полвека назад, понятно, был кинематограф Советского Союза. В то время, когда режиссером был мой отец, его коллеги по оружию, не было проблем вообще с какой-либо натурой, потому что обширный Советский Союз предоставлял декорации для чего хотите.

Александр Ефремов, народный артист Беларуси, режиссер театра и кино, киноактер, сценарист:

Обычно ведь выбирают город как съемочную площадку в зависимости от тех фактур, которые требует драматургия. Ну и помимо всего прочего есть еще личное отношение к городу, в котором происходят съемки. А поскольку я живу в этом городе и город мне этот очень нравится, я старался снимать как можно больше именно здесь, в Минске.

Наталья Агафонова, кандидат искусствоведения, киновед, доцент:

Минск как образ городского пространства, со своим характером, со своим ритмом, со своей атмосферой, настроением не так часто появляется, является в игровых фильмах. Должна сказать, что это становится более отчетливо именно в последние лет восемь-десять. Вячеслав Никифоров, один из старейших мастеров белорусского кино, в 2017 году снимает фильм «Тум-Паби-Дум». Наталья Агафонова:

Это фильм для детей и взрослых, семейное кино, главный герой – мальчишка лет восьми, и он довольно дерзкий, очень бодрый, очень активный, подвижный. Город Минск, в котором он существует, действует, предпринимает, решает всякие сложные для его возраста проблемы, он поддержан образом города, со съемками с дронов, в этой всей динамике, текучести, бегучести. Он больше похож на туристический Минск.