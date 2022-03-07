«Разрешение у всего дома спрашивать». С какими проблемами сталкиваются режиссёры, когда снимают кино в городе?
Минск как одна из самых красивых столиц постсоветского пространства часто появляется в кадре отечественных и зарубежных фильмов, рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси». Городские широкие проспекты и таинственные узкие улицы, исторический центр и современные здания вдохновляют и привлекают режиссеров со всего мира.
Но иногда съемки в городе мешают местному населению, ведь приходится перекрывать дорожное движение, и становится проблематично добраться до нужного места.
Елена Турова, режиссер, сценарист:
Говорили: ой, здесь после кино как татары прошли. – Не, мы не такие, у нас все будет чистенько. – Ай, это вы все так говорите. На самом деле, киногруппа – это дело стихийное, бывает по-разному. Конечно, надо очень сильно контролировать, чтобы оставили за собой не только порядок, но и хорошую добрую славу, чтобы следующая группа не получила отворот поворот.
Иван Павлов, режиссер, актер, сценарист:
Становится все тяжелее снимать. В квартирах у нас нельзя снимать, там нужно разрешение у всего дома спрашивать, потому что съемочная группа – 50 человек, 15 машин караван, как приедут во двор... Поэтому желательно строить павильон. Но есть очень много квартир, которые сдают под съемки, мы их знаем и очень тихо и тайно там снимаем.
Елена Турова:
Где-то, если нужно снять какой-то участок, нужно выставлять людей, чтобы хотя бы в какой-то промежуток, именно когда камера включена, не ходили посторонние. В принципе, иногда и нужно, чтобы кто-то из прохожих прошел, но дело в том, что люди реагируют по-разному. Кто-то может в ненужный момент повернуться и посмотреть прямо в камеру. Это, конечно, нежелательные моменты. И это требует и усилий, и специальных писем, разрешений. Этим занимается директорская часть киногруппы. Все эти разрешения нужно обязательно брать, и если ты где-то снимаешь, нужно предупреждение, разрешение у города.
Выбор локации для съемки помогает рассказать историю киноленты. Сейчас, благодаря интернету, натуру найти проще, но и появились свои сложности.
Елена Турова:
Полвека назад, понятно, был кинематограф Советского Союза. В то время, когда режиссером был мой отец, его коллеги по оружию, не было проблем вообще с какой-либо натурой, потому что обширный Советский Союз предоставлял декорации для чего хотите.
Александр Ефремов, народный артист Беларуси, режиссер театра и кино, киноактер, сценарист:
Обычно ведь выбирают город как съемочную площадку в зависимости от тех фактур, которые требует драматургия. Ну и помимо всего прочего есть еще личное отношение к городу, в котором происходят съемки. А поскольку я живу в этом городе и город мне этот очень нравится, я старался снимать как можно больше именно здесь, в Минске.
Наталья Агафонова, кандидат искусствоведения, киновед, доцент:
Минск как образ городского пространства, со своим характером, со своим ритмом, со своей атмосферой, настроением не так часто появляется, является в игровых фильмах. Должна сказать, что это становится более отчетливо именно в последние лет восемь-десять.
Вячеслав Никифоров, один из старейших мастеров белорусского кино, в 2017 году снимает фильм «Тум-Паби-Дум».
Наталья Агафонова:
Это фильм для детей и взрослых, семейное кино, главный герой – мальчишка лет восьми, и он довольно дерзкий, очень бодрый, очень активный, подвижный. Город Минск, в котором он существует, действует, предпринимает, решает всякие сложные для его возраста проблемы, он поддержан образом города, со съемками с дронов, в этой всей динамике, текучести, бегучести. Он больше похож на туристический Минск.
Елена Турова:
Если просто сравнить улицы Минска с той же Москвой, в Москве рекламой полгорода закрыто. Ее, конечно, можно убирать с помощью графики, но это технически напряжно. У нас можно какие-то вещи снять, не надо вечно уворачиваться от этих рекламных щитов. Какие-то улицы или парки, скверы сохраняют достаточно первозданный колорит середины прошлого века, некоторые и революционные фильмы снимаются частично.
Александр Ефремов:
Надеюсь, город еще будет хорошеть, но сохранит свой неповторимый уют, какую-то ширину улиц, удивительные уголки, такие теплые, такие и задумчивые, и мудрые уголки в своих окраинах, районах.
Антонина Карпилова, кандидат искусствоведения, кинокритик:
Тайны Минска, конечно, до конца не раскрыты, в том числе и в кино.
Александр Ефремов:
Этот город можно и нужно снимать. Он хорош как кинематографическое явление, в нем еще многое сохранилось, и он перестал адресно только принадлежать этому времени. В нем много времен, историй, хотя он, повторюсь, вроде был разрушен, но в нем живет что-то такое, что нам всем дорого.
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