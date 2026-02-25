В январе 2026 года в Минске построили 200 новых квартир

В столице в январе 2026 года введено в эксплуатацию 200 новых квартир общей площадью 17 500 квадратных метров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это почти 11 % от общего объема жилой недвижимости, которую сдали в эксплуатацию по всей Беларуси за первый месяц года.

Особое внимание – гражданам, стоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий: для них построено 14 900 квадратных метров. Это более 85 % от всего введенного жилья в столице. Кроме того, для граждан, строящих жилье при поддержке государства, сдано 11 400 квадратных метров. Ведется системная работа по обеспечению доступным жильем тех, кто в этом нуждается.