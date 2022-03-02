«Подешевле, мягко говоря». Чем белорусская столица привлекает режиссёров со всего мира?

Минск как одна из самых красивых столиц постсоветского пространства часто появляется в кадре отечественных и зарубежных фильмов, рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси». Городские широкие проспекты и таинственные узкие улицы, исторический центр и современные здания вдохновляют и привлекают режиссеров со всего мира. В конце 1950-х – начале 1960-х годов в Москве ВГИК выпустил целый ряд молодых талантливых выпускников: режиссеров, операторов, сценаристов. Целая плеяда профессионалов приехала в Минск, среди них – Анатолий Заболоцкий и Виктор Туров.

Дмитрий Зайцев, режиссер, сценарист, оператор, заслуженный деятель искусств Белорусской ССР:

Я могу сказать, что их неслучайно привлекал город, потому что более комфортабельного, удобного для съемок, потому что сам он небольшой городок был тогда еще, приблизительно миллион жителей, не больше. А объекты, которые на нем располагались, – это и Тракторный завод, я там снимал «Черную березу», начало картины, и весь центр я снимал в Минске. Если можно сказать, более удобного места для съемок, комфортного, и студия находилась рядом, и технику можно было спокойно привозить в любой момент. Где можно было расположиться, мы располагались и снимали картины.

Лихие 1990-е. Этот период отличается определенным застоем в киноискусстве. Многие фильмы, выпущенные в это десятилетие, оказались невостребованными. В Минске в 1999 году проходили съемки американского боевика «Лима: нарушая молчание» режиссера Менахема Голана. Фильм был посвящен захвату заложников в Перу в 1996 году. Но в кадрах мы видим вовсе не столицу Республики Перу, а Минск: аэропорт с белорусским расписанием рейсов, пальмы около здания бывшей тюрьмы на улице Володарского, минские улицы. И всеми известный «Икарус-250» в классической красно-белой расцветке с наклейкой Lima Express.

Антонина Карпилова, кандидат искусствоведения, кинокритик:

Из других фильмов, конечно, опоэтизировал Минск наш известный режиссер Александр Ефремов. Он снимал и музей Якуба Коласа, который под волшебным взором камеры превращался в немецкий особняк в фильме «Снайпер. Оружие возмездия». И в фильме «Дунечка», и «Наш человек в Сан-Ремо». Александр Ефремов, народный артист Беларуси, режиссер театра и кино, киноактер, сценарист:

Минск хорошо мы обсняли. Конечно, все снять невозможно. Есть вещи, которые хочется снимать снова и снова, потому что они меняются, они хорошеют, у них появляется какая-то новая и географическая, и национальная информация. Так почему же съемочные группы из других стран едут в Минск? Почему белорусская столица так привлекает кинорежиссеров? Александр Ефремов:

Россияне сюда приезжают, и слава богу, что приезжают. У нас подешевле, мягко говоря, снимать, чем в той же Москве.

Иван Павлов, режиссер, актер, сценарист:

В Минске можно съемочной группе переехать несколько раз с точки на точку, в Москве из-за загруженности дорог приехал, там и сидишь. Если переехать один раз, то это потратить 3-5 часов. А съемочное время очень дорогое. Елена Турова, режиссер, сценарист:

У нас неплохая база на киностудии и техническая, и материальная. Есть натурплощадка в Смолевичах, так называемый наш Смолевуд. Иван Павлов:

У нас достаточно талантливые (и на уровне московских) актеры наши белорусские, которые снимались и снимаются.