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«Подешевле, мягко говоря». Чем белорусская столица привлекает режиссёров со всего мира?

02 марта 2022 13:20
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Минск как одна из самых красивых столиц постсоветского пространства часто появляется в кадре отечественных и зарубежных фильмов, рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси». Городские широкие проспекты и таинственные узкие улицы, исторический центр и современные здания вдохновляют и привлекают режиссеров со всего мира.  

В конце 1950-х – начале 1960-х годов в Москве ВГИК выпустил целый ряд молодых талантливых выпускников: режиссеров, операторов, сценаристов. Целая плеяда профессионалов приехала в Минск, среди них – Анатолий Заболоцкий и Виктор Туров.  

«Подешевле, мягко говоря». Чем белорусская столица привлекает режиссёров со всего мира?-1

Дмитрий Зайцев, режиссер, сценарист, оператор, заслуженный деятель искусств Белорусской ССР:  
Я могу сказать, что их неслучайно привлекал город, потому что более комфортабельного, удобного для съемок, потому что сам он небольшой городок был тогда еще, приблизительно миллион жителей, не больше. А объекты, которые на нем располагались, – это и Тракторный завод, я там снимал «Черную березу», начало картины, и весь центр я снимал в Минске. Если можно сказать, более удобного места для съемок, комфортного, и студия находилась рядом, и технику можно было спокойно привозить в любой момент. Где можно было расположиться, мы располагались и снимали картины.  

«Подешевле, мягко говоря». Чем белорусская столица привлекает режиссёров со всего мира?-4

Лихие 1990-е. Этот период отличается определенным застоем в киноискусстве. Многие фильмы, выпущенные в это десятилетие, оказались невостребованными. В Минске в 1999 году проходили съемки американского боевика «Лима: нарушая молчание» режиссера Менахема Голана. Фильм был посвящен захвату заложников в Перу в 1996 году. Но в кадрах мы видим вовсе не столицу Республики Перу, а Минск: аэропорт с белорусским расписанием рейсов, пальмы около здания бывшей тюрьмы на улице Володарского, минские улицы. И всеми известный «Икарус-250» в классической красно-белой расцветке с наклейкой Lima Express.  

«Подешевле, мягко говоря». Чем белорусская столица привлекает режиссёров со всего мира?-7

Антонина Карпилова, кандидат искусствоведения, кинокритик:  
Из других фильмов, конечно, опоэтизировал Минск наш известный режиссер Александр Ефремов. Он снимал и музей Якуба Коласа, который под волшебным взором камеры превращался в немецкий особняк в фильме «Снайпер. Оружие возмездия». И в фильме «Дунечка», и «Наш человек в Сан-Ремо».  

Александр Ефремов, народный артист Беларуси, режиссер театра и кино, киноактер, сценарист:  
Минск хорошо мы обсняли. Конечно, все снять невозможно. Есть вещи, которые хочется снимать снова и снова, потому что они меняются, они хорошеют, у них появляется какая-то новая и географическая, и национальная информация.  

Так почему же съемочные группы из других стран едут в Минск? Почему белорусская столица так привлекает кинорежиссеров?

Александр Ефремов:  
Россияне сюда приезжают, и слава богу, что приезжают. У нас подешевле, мягко говоря, снимать, чем в той же Москве.  

«Подешевле, мягко говоря». Чем белорусская столица привлекает режиссёров со всего мира?-10

Иван Павлов, режиссер, актер, сценарист:  
В Минске можно съемочной группе переехать несколько раз с точки на точку, в Москве из-за загруженности дорог приехал, там и сидишь. Если переехать один раз, то это потратить 3-5 часов. А съемочное время очень дорогое.  

Елена Турова, режиссер, сценарист:  
У нас неплохая база на киностудии и техническая, и материальная. Есть натурплощадка в Смолевичах, так называемый наш Смолевуд.  

Иван Павлов:  
У нас достаточно талантливые (и на уровне московских) актеры наши белорусские, которые снимались и снимаются.  

«Подешевле, мягко говоря». Чем белорусская столица привлекает режиссёров со всего мира?-13

Елена Турова:  
Здесь можно набрать не очень дорогой второй состав. Это люди, которые не незаменимые, их не обязательно с собой тащить. Но здесь могут быть и дольщики, и осветители, и костюмеры, которые будут работать за более скромную зарплату, которая для нас тоже кажется большой.  

Иван Павлов:  
То есть как бы такое обозначение – город N. Какой-то город N на территории России.  

Елена Турова:  
Кстати, сейчас графика настолько помогает, когда видишь конкретно похожую улицу, но нам где-то на горизонте нарисовали тот же Кремль – да пожалуйста. Сейчас можно все что угодно. Раньше с этим было проблематично. Сейчас можно выкручиваться. То есть у нас улицы действительно очень подходящие. Существует много фильмов российских, где Минск играл роль как персонаж.  

В центре были практически одни руины. Когда Минск впервые начал появляться в кино? Читайте далее.  

# Кино # общество # Анатолий Заболоцкий # Виктор Туров # Дмитрий Зайцев # Менахем Голан # Антонина Карпилова # Александр Ефремов # Иван Павлов # Елена Турова # Фотофакт

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