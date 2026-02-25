Ирина Шиманович и Мария Козырева вышла в четвертьфинал теннисного турнира WTA-125

Белорусско-российская пара Ирина Шиманович и Мария Козырева вышла в четвертьфинал теннисного турнира категории 125 в турецкой Анталье, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши девушки в матче 1/8 одержали довольно уверенную победу над словенским тандемом Якупович/Радишич со счетом – 6:3, 6:1. За право выхода в полуфинал Шиманович и Козырева сыграют с представительницами Греции и Италии Папамихаил и Бронцетти.

Алена Фалей пробилась в 1/8 финала турнира в португальском Порту. Белорусская теннисистка без труда справилась с итальянкой Камиллой Розателло со счетом 6:2, 6:1. Отметим, соперница Алены в мировом рейтинге располагается выше на 117 позиций. Теперь в поединке 1/8 Фалей сыграет против испанки Эвы Альварес.