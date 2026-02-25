Диспансеризация должна быть обязательной или по желанию? Ответили медики

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Алла Карпейчик, член Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Беларуси:

К сожалению, у нас пока в стране люди не понимают то, что медицина должна быть направлена на превентивность. То есть, когда мы знаем факторы риска, нам проще предупредить эти заболевания.

Олег Френкель, выпускник лидерской платформы «Команда будущего»:

Пользуйтесь благами, которые у нас открыты. Пользуйтесь ими. За границей это стоит огромных денег, диспансеризации, обследования, измерения давления. У нас все это открыто. Генетические тесты – это вообще тысячи долларов. У нас в районе 20 долларов генетический тест. Не поленитесь, сделайте, откройте в себе что-то новое, узнайте.