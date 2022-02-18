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«Там взрывы капитальные». Директор «Беларусьфильма» о новом сериале «Пламя под пеплом»

18 февраля 2022 17:28
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Новости Беларуси. И фильм, который буквально взорвал белорусский кинопрокат. Лента о подростках-разминерах вышла на широкие экраны, сообщили в программе Новости «24 часа».  

«Там взрывы капитальные». Директор «Беларусьфильма» о новом сериале «Пламя под пеплом»-1

Съемки фильма проходили в «Смолевуде» – натурной площадке «Беларусьфильма». За кадрами разрушенного Минска отправлялись в Бобруйск. Сериал рассказывает о двух временных периодах: послевоенном 1945-м и 2021 году. Современные кадры повествуют о работе противоминного центра. Солдаты до сих пор достают из земли боевые снаряды. По их словам, работы осталось еще на годы.  

«Там взрывы капитальные». Директор «Беларусьфильма» о новом сериале «Пламя под пеплом»-4

Владимир Карачевский, директор киностудии «Беларусьфильм»:  
Вы знаете вообще, что у нас есть единственное воинское подразделение, где военнослужащие награждаются боевыми орденами, медалями. Это как раз наши саперы, разминеры, потому что у них работа связана с риском для жизни. В фильме, кроме того, будут реальные кадры, снятые о том, как взрываются настоящие боевые снаряды на полигонах Министерства обороны, со всеми закладками. Когда это не пиротехника рвется, когда ты понимаешь, какой это ужас. То есть там взрывы капитальные, смотрится так монументально.  

«Мы снимаем каждый кадр про любовь». Что говорит режиссер белорусского сериала «Пламя под пеплом» о картине?  

# Кино # Кино # Полина Королева # Иван Павлов # Владимир Карачевский # Фотофакт

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