«Это не столько место действия, сколько атмосфера, настроение». Киновед о том, как город становится героем фильма

Минск как одна из самых красивых столиц постсоветского пространства часто появляется в кадре отечественных и зарубежных фильмов, рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси». Городские широкие проспекты и таинственные узкие улицы, исторический центр и современные здания вдохновляют и привлекают режиссеров со всего мира. Когда мы говорим о городе в кино, то сразу подразумеваем несколько историй. Первая, когда город просто является местом действия, то есть на каких-то улицах разворачиваются какие-то события, и эти улицы и городские пространства служат просто фоном.

Наталья Агафонова, кандидат искусствоведения, киновед, доцент:

Другая история гораздо более сложная. То есть тогда, когда город превращается, если хотите, в героя фильма. Вполне себе сопоставимого с персонажами, с действующими лицами. Когда город – это не столько место действия, сколько атмосфера, настроение, история, эмоциональное состояние, в том числе персонажа, потому что в таком случае, город создается как мироведение, как ощущение себя в этом пространстве и автора фильма. Когда мы говорим о Минске, представленном в кино именно как город Минск, и он не выдает себя за другой город, тогда он становится уже не декорацией и не местом съемки, а действующим лицом. Наталья Агафонова:

Речь идет о фильмах, где мы понимаем, причем даже опосредованно, что это именно Минск и никакое иное пространство. Что значит опосредованно? Ну, вот опосредованно герой едет, например, в трамвае, и мы по объявлению остановок, или в метро он едет, понимаем, что он едет именно в Минске и нигде в другом месте.

Например, сериал, который я знаю, белорусские телеканалы не единожды крутят, и он имеет приличный рейтинг каждый раз. Это «Все что нам нужно», сериал 2011 года, 4 серии, режиссер Иван Павлов. Это такая новогодняя городская история. Иван Павлов, режиссер, актер, сценарист:

Мы показывали новогодний Минск, очень нам погода тогда помогла, очень красивые места в районе набережной, около площади Победы. Я оператору говорил, что он должен снимать красивые, плохое слово, но перебивки. Все-таки, когда мы снимаем город, мы его берем как перебивку между игровыми сюжетами. И это снимается во всем мире.