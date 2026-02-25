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В Нидерландах полмиллиона домохозяйств живут в энергетической бедности

25 февраля 2026 19:51
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В Нидерландах благосостояние людей сильно подрывают счета за коммунальные услуги. В частности, плата за отопление. За последние два года она выросла на несколько сотен евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это связано с увеличением затрат на управление энергосетью и повышением налогов на энергоносители.

В Нидерландах полмиллиона домохозяйств живут в энергетической бедности-2

Только страдают от этого простые жители, которые лишились коммунальных дотаций. И вот печальный результат, по последним данным, почти 500 тысяч домохозяйств живут в энергетической бедности, то есть испытывают трудности с оплатой счетов.

Согласно итогам исследования, 56 % людей (в ущерб уюту) просто прикручивают батареи, чтобы сократить расходы. А подавляющее большинство, около 85 % граждан, теперь используют кондиционер для обогрева жилья. Ситуация от этого только накаляется. Специалисты говорят, что такое активное использование приборов многократно повышает потребление электричества. Что в свою очередь провоцирует очередной рост тарифов на свет. Получается замкнутый круг, выхода из которого пока не видно.

# Новости Нидерландов # Международная политика

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