В Нидерландах полмиллиона домохозяйств живут в энергетической бедности

Это связано с увеличением затрат на управление энергосетью и повышением налогов на энергоносители.

В Нидерландах благосостояние людей сильно подрывают счета за коммунальные услуги. В частности, плата за отопление. За последние два года она выросла на несколько сотен евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только страдают от этого простые жители, которые лишились коммунальных дотаций. И вот печальный результат, по последним данным, почти 500 тысяч домохозяйств живут в энергетической бедности, то есть испытывают трудности с оплатой счетов.

Согласно итогам исследования, 56 % людей (в ущерб уюту) просто прикручивают батареи, чтобы сократить расходы. А подавляющее большинство, около 85 % граждан, теперь используют кондиционер для обогрева жилья. Ситуация от этого только накаляется. Специалисты говорят, что такое активное использование приборов многократно повышает потребление электричества. Что в свою очередь провоцирует очередной рост тарифов на свет. Получается замкнутый круг, выхода из которого пока не видно.