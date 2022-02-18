«Мы снимаем каждый кадр про любовь». Что говорит режиссёр белорусского сериала «Пламя под пеплом» о картине?

Новости Беларуси. И фильм, который буквально взорвал белорусский кинопрокат. Лента о подростках-разминерах вышла на широкие экраны, сообщили в программе Новости «24 часа». Это премьера отечественного сериала «Пламя под пеплом». Игровой фильм включает 8 серий и 2 временные линии. История повествует о ребятах-разминерах, которые уже после войны расчищали землю от снарядов. О войне это кино или о любви – разбиралась наша съемочная группа.

Вторая мировая закончилась в 1945 году. Однако предстояло сделать многое, чтобы Минск стал по-настоящему безопасным. Добровольцы доставали из завалов взрывоопасное наследие войны. Только за 1944 год погибло больше 80 разминеров. Еще больше юных парней и девушек остались инвалидами. Впрочем, режиссер «Пламени под пеплом» предлагает зрителю самому решить, о войне это кино или оно о другом.

Иван Павлов, кинорежиссер-постановщик киностудии «Беларусьфильм»:

Мы не снимаем документальное кино. Как вот разминировали поля. Мы снимаем о том, как девочка, прежде чем принять решение, идти в эти разминеры – почему она приходит к этому решению. Так вот, эти человеческие передряги внутри у героев – они интересны. У нас все ходят и говорят, мы снимаем каждый кадр про любовь. «Там взрывы капитальные». Директор «Беларусьфильма» о новом сериале «Пламя под пеплом» – читайте здесь.

Часто говорят, что война – дело мужское. «Пламя под пеплом» развенчивает и это заблуждение. Акцент в фильме на трех героинях. Проходя жизненные испытания, они становятся совсем другими людьми. Вместе с ними взрослеет и зритель.

Иван Павлов:

Посмотрев это, выйдут и испытают эмоции, и уже станут опытные. Наша героиня 18-летняя в первой серии неопытная, а в 8 серии я ей говорил, ты уже прожила. Ты уже испытала все.