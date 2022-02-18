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«Мы снимаем каждый кадр про любовь». Что говорит режиссёр белорусского сериала «Пламя под пеплом» о картине?

18 февраля 2022 17:30
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Новости Беларуси. И фильм, который буквально взорвал белорусский кинопрокат. Лента о подростках-разминерах вышла на широкие экраны, сообщили в программе Новости «24 часа». Это премьера отечественного сериала «Пламя под пеплом». Игровой фильм включает 8 серий и 2 временные линии. История повествует о ребятах-разминерах, которые уже после войны расчищали землю от снарядов.  

О войне это кино или о любви – разбиралась наша съемочная группа.  

«Мы снимаем каждый кадр про любовь». Что говорит режиссёр белорусского сериала «Пламя под пеплом» о картине?-1

Вторая мировая закончилась в 1945 году. Однако предстояло сделать многое, чтобы Минск стал по-настоящему безопасным. Добровольцы доставали из завалов взрывоопасное наследие войны. Только за 1944 год погибло больше 80 разминеров. Еще больше юных парней и девушек остались инвалидами. Впрочем, режиссер «Пламени под пеплом» предлагает зрителю самому решить, о войне это кино или оно о другом.  

«Мы снимаем каждый кадр про любовь». Что говорит режиссёр белорусского сериала «Пламя под пеплом» о картине?-4

Иван Павлов, кинорежиссер-постановщик киностудии «Беларусьфильм»:  
Мы не снимаем документальное кино. Как вот разминировали поля. Мы снимаем о том, как девочка, прежде чем принять решение, идти в эти разминеры почему она приходит к этому решению. Так вот, эти человеческие передряги внутри у героев они интересны. У нас все ходят и говорят, мы снимаем каждый кадр про любовь.  

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«Мы снимаем каждый кадр про любовь». Что говорит режиссёр белорусского сериала «Пламя под пеплом» о картине?-7

Часто говорят, что война – дело мужское. «Пламя под пеплом» развенчивает и это заблуждение. Акцент в фильме на трех героинях. Проходя жизненные испытания, они становятся совсем другими людьми. Вместе с ними взрослеет и зритель.  

«Мы снимаем каждый кадр про любовь». Что говорит режиссёр белорусского сериала «Пламя под пеплом» о картине?-10

Иван Павлов:  
Посмотрев это, выйдут и испытают эмоции, и уже станут опытные. Наша героиня 18-летняя в первой серии неопытная, а в 8 серии я ей говорил, ты уже прожила. Ты уже испытала все.  

«Мы снимаем каждый кадр про любовь». Что говорит режиссёр белорусского сериала «Пламя под пеплом» о картине?-13

Сериал «Пламя под пеплом» напоминает, что война не всегда заканчивается капитуляцией. Последствия могут тревожить на протяжении десятилетий. И надо ценить ту жизнь, которую мы имеем.  

# Кино # Кино # Полина Королева # Иван Павлов # Владимир Карачевский # Фотофакт

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