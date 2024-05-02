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Премьера фильма «Время вернуться» состоялась в Минске

02 мая 2024 18:39
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Подарок белорусам к 9 Мая. Премьера фильма «Время вернуться» состоялась в Минске. Кинокартина посвящена 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьера фильма «Время вернуться» состоялась в Минске-1

В основе сюжета реальные события. Лента рассказывает об уникальной операции белорусских партизан, которые смогли пробраться в тыл врага сквозь непроходимое болото. Благодаря их сведениям через топи была построена дорога «Лежневка». Это стало тактическим преимуществом советских войск в ходе операции «Багратион». Прототипы главных героев – тоже реальные люди – командиры и бойцы партизанских отрядов, представители разных народов СССР, боровшихся с нацистами на нашей земле.

Премьера фильма «Время вернуться» состоялась в Минске-4

Никита Плащевский, актер фильма «Время вернуться»:
Впервые, наверное, мне как актеру сказали, что есть портретное сходство с героем Кирпичем. Это комбриг, командир наших, который и обеспечил прорыв союзных войск. Общего, наверное, отеческое. У меня трое детей. И отношение отца-командира к достаточно молодым бойцам, которые рискуют своей жизнью, но это необходимо делать здесь. Эта боль, с одной стороны, отпускать детей на смерть, а с другой стороны – любовь к Родине, понимание долга своего.

Премьера фильма «Время вернуться» состоялась в Минске-7

Иван Павлов, режиссер фильма «Время вернуться»:
Поднимались исторические документы, Академия наук, историки нам давали какие-то сведения. Те сведения, которые вы увидите в титрах, написано в конце фильма, – это действительные, исторические. Но в середине фильма, кроме тех событий, которые мы взяли из наградных листов, там еще и немножко творчество.

Премьера фильма «Время вернуться» состоялась в Минске-10

Над созданием фильма работали два года. За этими кадрами стоит серьезная работа десятков талантливых специалистов. Создать фильм о войне – непростая задача, но белорусские маэстро справляются с ней на все сто. Уже в августе команда «Беларусьфильма» приступит к съемкам фильма про легендарного Батьку Миная.

# Беларусьфильм # общество # Иван Павлов

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