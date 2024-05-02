Подарок белорусам к 9 Мая. Премьера фильма «Время вернуться» состоялась в Минске. Кинокартина посвящена 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В основе сюжета реальные события. Лента рассказывает об уникальной операции белорусских партизан, которые смогли пробраться в тыл врага сквозь непроходимое болото. Благодаря их сведениям через топи была построена дорога «Лежневка». Это стало тактическим преимуществом советских войск в ходе операции «Багратион». Прототипы главных героев – тоже реальные люди – командиры и бойцы партизанских отрядов, представители разных народов СССР, боровшихся с нацистами на нашей земле.

Никита Плащевский, актер фильма «Время вернуться»:

Впервые, наверное, мне как актеру сказали, что есть портретное сходство с героем Кирпичем. Это комбриг, командир наших, который и обеспечил прорыв союзных войск. Общего, наверное, отеческое. У меня трое детей. И отношение отца-командира к достаточно молодым бойцам, которые рискуют своей жизнью, но это необходимо делать здесь. Эта боль, с одной стороны, отпускать детей на смерть, а с другой стороны – любовь к Родине, понимание долга своего.

Иван Павлов, режиссер фильма «Время вернуться»:

Поднимались исторические документы, Академия наук, историки нам давали какие-то сведения. Те сведения, которые вы увидите в титрах, написано в конце фильма, – это действительные, исторические. Но в середине фильма, кроме тех событий, которые мы взяли из наградных листов, там еще и немножко творчество.