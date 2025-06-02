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Высота – более 30 метров! Узнали удивительные факты о неоготическом костёле Святого Владислава Венгерского

02 июня 2025 13:10
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Отправимся по Золотому кольцу Ивьевщины и составим удивительный маршрут на выходные в программе «Путевка BY». Восхитимся неоготикой и познакомимся с единственным в нашей стране костелом Святого Владислава Венгерского. Узнаем, что такое жемыславльская Венеция и разгадаем тайны рода Умястовских.

Высота – более 30 метров! Узнали удивительные факты о неоготическом костёле Святого Владислава Венгерского-2

Католическая жемчужина. Еще одно детище Владислава и Янины Умястовских – великолепный костел в Субботниках. Говорили, что супруги начали стройку, надеясь получить благословение свыше и стать родителями. Имя покровителя граф выбрал в честь своего тески – святого Владислава Венгерского.

Высота – более 30 метров! Узнали удивительные факты о неоготическом костёле Святого Владислава Венгерского-4

Грациозная неоготика безупречна. Высота алого шедевра – более 30 метров. Словно портал в небо. Его возводили с 1904 по 1907 годы из местного кирпича. Помогали все прихожане. Место выбрали неслучайно! Здесь находился старый деревянный костел Святого Юрия, который много веков слышал Божье слово.

Высота – более 30 метров! Узнали удивительные факты о неоготическом костёле Святого Владислава Венгерского-6

Александр Лебедевич, настоятель костела Святого Владислава Венгерского:
Наш касцёл унікальны тым, што ад моманту сваёй пабудовы ён ніколі не закрываўся. Мясцовае насельніцтва захавала гэты касцёл. Калі мы падымемся на вежу касцёла, можам убачыць, што мур адрозніваецца ад усяго касцёла. Падчас ваенных дзеянняў і вызвалення Беларусі была збіта гэтая вежа, бо там сядзеў наводчык артылерыі, трапіў туды снарад, засталася дзірка ў даху касцёла. Праз некаторы час парафіяне залаталі гэтую дзірку. 

Высота – более 30 метров! Узнали удивительные факты о неоготическом костёле Святого Владислава Венгерского-8

Духовный центр – настоящая машина времени. Практически все в костеле сохранилось со времен Умястовских. Стены, пол, входные двери. В числе раритетов – старинные лавки, мраморная купель для крещения, стации с изображениями Крестного пути и многое другое.

Костел славится фамильной усыпальницей Умястовских. Крипта сохранилась в первозданном виде.

Высота – более 30 метров! Узнали удивительные факты о неоготическом костёле Святого Владислава Венгерского-10

Ключ устаўляем сюды, паварочваем, бэльку ўстаўляем і пачынаем цягнуць уверх. На самай справе гэта цяжка. Цягнем. Такім чынам, мы адкрылі. 

Высота – более 30 метров! Узнали удивительные факты о неоготическом костёле Святого Владислава Венгерского-12

На входе на латинице читаем девиз графа – «Сломаться, но не встать на колени». А дальше – «Покой с вами». Первым здесь похоронили Владислава Умястовского, который умер в 1905-м.

Высота – более 30 метров! Узнали удивительные факты о неоготическом костёле Святого Владислава Венгерского-14

А затем перенесли останки давно умерших родственников: родителей, брата Альберта и сестры Констанции. Готовила для себя место и Янина, но умерла на чужбине – в Риме в 1941-м. Потолок, словно звездное небо, выложен венецианской мозаикой. Здесь завораживает все.

Высота – более 30 метров! Узнали удивительные факты о неоготическом костёле Святого Владислава Венгерского-16

Александр Лебедевич:
Гэта падлога, гэтыя сцены, гэтая столь, вокны – усё так, як было ў часы Умястоўскага. На цэнтральнай арцы знаходзіцца герб графа Умястоўскага. А вось гэта герб Яніны Умястоўскай, а тут гербы мясцовай шляхты, з якой яны сябравалі.

Подробности смотрите в видео.

# Туризм # История # храмы # Религия

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