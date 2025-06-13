Порядка 846 молодых специалистов пополнят ряды учреждений здравоохранения Минской области

Всего в Минской области с 1 сентября ряды молодых специалистов учреждений здравоохранения пополнят порядка 850 человек, в их числе 385 – врачи. Для них предоставляются различные социальные гарантии: надбавки к заработной плате, развитая система наставничества и жилье. Только Копыльскую больницу в 2025 году пополнят 8 специалистов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Уроженка Копыля Алеся Калевич доктором хотела стать с детства. После школы поступила в Белорусский государственный медицинский университет и осуществила свою мечту. А далее по целевому направлению вернулась в родные края. Работает врачом общей практики.

Алеся Калевич, врач общей практики Копыльской центральной районной больницы:

Я эту профессию выбрала не случайно. Всегда хотела помогать людям и самой ответственной и благородной профессией считала профессию врача. Врач общей практики – это универсальный специалист, к которому может обратиться человек по любому вопросу.

В коллективе встретили хорошо. Закрепили старшего наставника, который поможет в трудные моменты. Материально-техническая база больницы хорошо укомплектована. В этом году здесь модернизировали флюорографический кабинет и заменили оборудование. А также провели ремонт в отделении функциональной диагностики. Кроме того, есть возможность повышать свои навыки и улучшать знания.

В практическое звено медицины Копыльской больницы в этом году прибудут 8 молодых специалистов, из которых 2 врача. Для каждого предусмотрены социальные гарантии: это подъемные выплаты, а также надбавки: в 30 % к окладу. На особом контроле, безусловно, выделение жилья или его компенсация.