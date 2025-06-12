Затонувший корабль с сокровищами обнаружили неподалеку от берегов Колумбии

В 1708 году он возвращался на родину груженый южноамериканским золотом и серебром, однако так и не добрался до берега. Британцы настигли и потопили судно на Карибах, отправив вместе с ним на дно 200 тонн монет и неограненных драгоценных камней. Сейчас стоимость клада, покоящегося на глубине 600 метров, оценивается в 17 миллиардов долларов. Власти Колумбии надеются заполучить часть артефактов с судна для музея, однако испанцы уже заявили свои права на корабль – по международной конвенции затонувшие военные корабли остаются собственностью страны-владельца.