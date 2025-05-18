Эту женщину чуть не сожгли в деревенском клубе. «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы ни коснулась война. Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Память нетленна. В год 80-летия Великой Победы телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй.

Историей своей тещи поделился наш телезритель.

Седун Ольга Захаровна родилась 12 января 1928 года в небольшой лесной деревушке Бушевка Гомельской области – там ее и застала война. Старшая сестра Юля к этому времени уже вышла замуж и жила с маленькой дочкой Аней в соседней деревне Дуброво, в 5 километрах от родителей.

В каждой деревне, даже самой глухой и отдаленной, немцы назначили старост – это были преданные рейху, на их взгляд, местные жители. В Бушевке таким оказался Кондрат Лепушенко, который жил здесь со своей женой Марфой и дочками Мотей и Анютой недалеко от дома моей тещи.

В апреле 1943 года Захар Прохорович провел всю неделю в деревне Дуброво, где помогал по хозяйству дочери Юле. А в воскресенье, 18 апреля, в деревню нагрянул немецкий карательный отряд: их привел по лесным дорогам Кондрат Лепушенко.

Придя на место, каратели долго не церемонились с жителями: всех, от мала до велика, они согнали в местный небольшой деревянный клуб. Люди стали понимать, что их ждет. Там же со всеми оказалась и жена старосты вместе с двумя дочками.