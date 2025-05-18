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Эту женщину чуть не сожгли в деревенском клубе. «Незабытые истории»

18 мая 2025 15:12
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Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы ни коснулась война. Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Память нетленна. В год 80-летия Великой Победы телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй.

Историей своей тещи поделился наш телезритель.

Седун Ольга Захаровна родилась 12 января 1928 года в небольшой лесной деревушке Бушевка Гомельской области – там ее и застала война. Старшая сестра Юля к этому времени уже вышла замуж и жила с маленькой дочкой Аней в соседней деревне Дуброво, в 5 километрах от родителей. 

В каждой деревне, даже самой глухой и отдаленной, немцы назначили старост – это были преданные рейху, на их взгляд, местные жители. В Бушевке таким оказался Кондрат Лепушенко, который жил здесь со своей женой Марфой и дочками Мотей и Анютой недалеко от дома моей тещи.

В апреле 1943 года Захар Прохорович провел всю неделю в деревне Дуброво, где помогал по хозяйству дочери Юле. А в воскресенье, 18 апреля, в деревню нагрянул немецкий карательный отряд: их привел по лесным дорогам Кондрат Лепушенко.

Придя на место, каратели долго не церемонились с жителями: всех, от мала до велика, они согнали в местный небольшой деревянный клуб. Люди стали понимать, что их ждет. Там же со всеми оказалась и жена старосты вместе с двумя дочками.

Эту женщину чуть не сожгли в деревенском клубе. «Незабытые истории»-1

Поняв наконец, что он натворил, староста со слезами на глазах стал на коленях умолять офицера не губить хотя бы женщин и детей. С огромным трудом, но ему это удалось. Вначале выпустили его жену с детьми, а после небольших раздумий и слезных просьб старосты были помилованы и остальные женщины и дети деревни. В их числе была и моя теща Ольга Захаровна со своей матерью Алексеенко Татьяной Матвеевной. 

Заплаканные, растерянные и испуганные, они собрались все вместе и гурьбой пошли быстрым шагом по дороге мимо своих пылающих домов. На их глазах каратели подожгли клуб с оставшимися там людьми. Несколько подростков сумели все же выскочить из этой огненной ловушки, но до леса по открытому полю им не суждено было добежать. Пули карателей уложили их всех между клубом и лесом. Был среди них и двоюродный брат Ольги Захаровны, Иван. 

Через несколько дней после описываемых событий они провели облаву в Дуброво. Несколько человек расстреляли, а большинство жителей деревни отправили на работы в Германию. Попала в их число и сестра моей тещи Юля вместе с малолетней дочкой. Только в 1946 году они вернулись обратно и рассказали, через что им пришлось пройти в немецком рабстве. 

Во время освобождения Гомеля, спасаясь от возмездия, вместе с немцами ушел со своей семьей и староста Кондрат Лепушенко.

# Великая Отечественная война # История

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