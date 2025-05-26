«Пачастунак для цмока». Белоруски рассказали, как создавалась кулинарно-мистическая книга

Елена Масло, писательница:

У беларусаў цмок – гэта гаспадар вясёлкі, носьбіт энергетыкі вельмі сурʼёзны, ён можа быць лагаднейшым, з ім трэбы вельмі асцярожна. Калі ён выпівае ўсю ваду, крыніцы пусцеюць, пачынае ісці дождж, у небе запальваецца вясёлка.

Елена Левитина, редактор издательства «Открытая книга»:

У нас с Еленой не первый проект, я не перестаю восхищаться тем, как работает у нее фантазия, как она умеет найти каких-то героев, потрясающие сюжеты, при этом этот человек – это целая энциклопедия разных интересных фактов и сведений о природе нашей страны, о культуре, об искусстве. Она умеет все это органично вплетать в сказочную историю. Для меня было честью поработать с этой книгой.