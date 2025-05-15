В столичной школе учащиеся собирают истории родственников-героев, прошедших Великую Отечественную
Великая Отечественная война оставила свой след в каждой белорусской семье. Память о героях бережно хранят и передают из поколения в поколение. В столичной средней школе имени Янки Купалы № 19 учащиеся вместе с классным руководителем Инессой Керко восстанавливают истории бойцов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже собрано несколько десятков судеб. Все они хранятся в школьном музее. Среди них – история партизана Федора Крыловича, который совершил крупную транспортную диверсию на железнодорожной станции Осиповичи.
О героическом подвиге своего родственника рассказала Мария Крылович.
Ночью 30 июля 1943 года Осиповичи погрузились в хаос. Взрыв, подобный раскату грома, прервал тишину. На железнодорожной станции бушевал огненный смерч, разрывались немецкие бомбы, артиллерийские снаряды и мины. Эта транспортная диверсия стала самой крупной в истории Великой Отечественной войны. Ее в одиночку провернул Федор Крылович – железнодорожник и электромонтер из Осиповичей.
Мария Крылович, учащаяся средней школы имени Янки Купалы № 19 Минска:
Чтобы получить доступ к фашистскому эшелону, прибывавшему на станцию в ночь на 30 июля 1943 года, подпольщик повредил электропроводку входного светофора. А когда его вызвали для ремонта светофора, установил две магнитные мины.
Огонь бушевал больше суток. Сгорели четыре немецких эшелона с боеприпасами и техникой.
Мария Крылович:
Также были уничтожены и повреждены блокпост и пути, сгорел склад с углем. В эшелонах 25 немцев погибли и 15 были ранены.
За этот подвиг Федор Крылович был награжден орденом Ленина и медалью «Партизану Отечественной войны» I степени. В семье Маши историю передают из поколения в поколение. О героизме своего дальнего родственника Федора Крыловича девочке рассказали родители. Затем вместе с классным руководителем решили восстанавливать историю личного подвига Федора Крыловича.
Инесса Керко, учитель русского языка и литературы средней школы имени Янки Купалы № 19 Минска:
Идет поиск внутри семьи. Прадедушки, прабабушки, бабушки, дедушки моих нынешних пятиклассников тоже не очень многое знают. Но все-таки эта работа поисковая ведется в обязательном порядке, потому что они должны знать, что пережили наши люди. Много погибших. Но спасибо тем, кто смог выжить. Может быть, они были ранены. Может быть, они были дети войны. Или они были в концлагерях. Они рассказывают – и мои дети это узнают.
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