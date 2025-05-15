В столичной школе учащиеся собирают истории родственников-героев, прошедших Великую Отечественную

Великая Отечественная война оставила свой след в каждой белорусской семье. Память о героях бережно хранят и передают из поколения в поколение. В столичной средней школе имени Янки Купалы № 19 учащиеся вместе с классным руководителем Инессой Керко восстанавливают истории бойцов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже собрано несколько десятков судеб. Все они хранятся в школьном музее. Среди них – история партизана Федора Крыловича, который совершил крупную транспортную диверсию на железнодорожной станции Осиповичи. О героическом подвиге своего родственника рассказала Мария Крылович.

Ночью 30 июля 1943 года Осиповичи погрузились в хаос. Взрыв, подобный раскату грома, прервал тишину. На железнодорожной станции бушевал огненный смерч, разрывались немецкие бомбы, артиллерийские снаряды и мины. Эта транспортная диверсия стала самой крупной в истории Великой Отечественной войны. Ее в одиночку провернул Федор Крылович – железнодорожник и электромонтер из Осиповичей.

Мария Крылович, учащаяся средней школы имени Янки Купалы № 19 Минска:

Чтобы получить доступ к фашистскому эшелону, прибывавшему на станцию в ночь на 30 июля 1943 года, подпольщик повредил электропроводку входного светофора. А когда его вызвали для ремонта светофора, установил две магнитные мины. Огонь бушевал больше суток. Сгорели четыре немецких эшелона с боеприпасами и техникой.

Мария Крылович:

Также были уничтожены и повреждены блокпост и пути, сгорел склад с углем. В эшелонах 25 немцев погибли и 15 были ранены.

За этот подвиг Федор Крылович был награжден орденом Ленина и медалью «Партизану Отечественной войны» I степени. В семье Маши историю передают из поколения в поколение. О героизме своего дальнего родственника Федора Крыловича девочке рассказали родители. Затем вместе с классным руководителем решили восстанавливать историю личного подвига Федора Крыловича.