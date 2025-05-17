Организовал одну из крупнейших диверсий Второй мировой. «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы ни коснулась война. Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Память нетленна. В год 80-летия Великой Победы телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй. Одной из таких поделился наш телезритель. Федор Крылович родился в 1916 году в Минске в семье железнодорожника, но затем семья переехала в Осиповичи, где находился крупный железнодорожный узел. В 1937 г. Федор был призван в РККА и отправлен в школу связистов в Ульяновске, по окончании которой в звании сержанта был отправлен служить на Дальний Восток, а в 1940 году в составе батальона связи той же дивизии был отправлен на советско-финскую войну. Таким образом, за два года Федор поучаствовал в трех войнах – всех крупных военных конфликтах того времени. Летом 1940 года Федор Крылович был демобилизован и вернулся в Осиповичи.

Услышав 22 июня 1941 года по радио о начале войны с Германией, Крылович немедленно явился в военкомат, но в армию его не взяли. Уйти с отступающими войсками тоже не удалось: немецкие танки, обойдя Осиповичи, вышли к мосту через Березину и отрезали путь на Могилев. 30 июня 1941 года немцы вошли в Осиповичи. Федор Крылович сразу включился в подпольную работу. Подпольщики занимались саботажем и вредительством: сыпали песок в буксы колес, повреждали цилиндры у паровозов, переводили стрелки. Федор, имевший армейскую специальность связиста, собрал радиоприемник, и в доме Крыловичей подпольщики слушали передачи из Москвы. В 1943 году он ушел в партизаны.

Чтобы получить доступ к фашистскому эшелону, прибывавшему на станцию в ночь на 30 июля 1943 года, подпольщик повредил электропроводку входного светофора, а когда его вызвали для ремонта светофора, установил две магнитные мины на цистернах в начале и конце железнодорожного состава врага. Свидетельства о диверсии сохранились в немецких документах. Дежурный офицер оперативного отдела 203-й охранной дивизии сделал следующую запись в дневнике боевых действий:

30.07.194З. Около 2 часов на станции Осиповичи на железнодорожном составе с горючим взорвалась магнитная мина. В результате пожара сгорело 29 цистерн с бензином, 60 вагонов с боеприпасами и эшелон с боевой техникой. В результате взрывов боеприпасы разбросаны по всей территории. Срочно затребованы пиротехники из Минска и Могилева для обезвреживания разбросанных снарядов и бомб. В радиограмме в Москву командир отряда «Храбрецы» Александр Рабцевич сообщил:

Уничтожены 25 вагонов с бензином (в бочках), восемь цистерн с авиамаслом, 65 вагонов с боеприпасами, пять танков «Тигр», три танка Л-10 («Леопард»), семь бронемашин, 12 вагонов с продовольствием, пять паровозов, кран для подач угля, угольный склад. Повреждены иные станционные сооружения.

В 10-часовой ад для гитлеровцев превратился разбушевавшийся огонь от взрывов, разлетавшихся на сотни метров осколков и боеприпасов. Также были уничтожены и повреждены блокпост и пути, сгорел склад с углем. В эшелонах 25 немцев погибло и 15 было ранено. Охрана лагеря, расположенная поблизости, в панике разбежалась, а заключенные были освобождены.