Летом в студотрядах Минской области трудоустроят порядка 4 тысяч молодых людей
В Беларуси официально дан старт студенческому студотрядовскому движению. Только в Минской области летом будут задействованы свыше 4 тысяч ребят. Молодые люди попробуют себя в различных сферах: от сельского хозяйства до педагогики. В Несвижском районе юноши и девушки уже активно включились в работу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Подробнее – Анастасия Близнюк.
Элина Телеховец в студенческом отряде не впервые. В этом году девушка выбрала для себя педагогическое направление. Учится в колледже, будет преподавателем иностранных языков. Ладить с детьми получается на отлично, к каждому индивидуальный подход. А в перерывах занимательные уроки английского.
Элина Телеховец, учащаяся Несвижского государственного колледжа имени Якуба Коласа:
Дети все разные, к каждому нужно найти свой определенный подход, подобрать определенные мероприятия. Обязанности – это следить, чтобы все было в порядке, чтобы все были накормлены, напоены, уложены спать, чтобы все остались с хорошим настроением.
Бойцы педагогического отряда креативят, каждый день продуман до мелочей: конкурсы, викторины и спортивные соревнования. Задача – не повториться и удивить. В педагогических отрядах Несвижского района будет задействованы 38 человек. Только в оздоровительном лагере «Орленок» опытным педагогам сейчас помогают 5 бойцов. Для учащихся это отличная возможность провести лето с пользой, на практике найти контакт с детьми и заработать.
Светлана Шатрун, начальник управления по образованию, спорту и туризму Несвижского райисполкома:
В летний период 2025 года на территории района работают 34 лагеря как с дневным, так и с круглосуточным пребыванием. Студенческий отряд – это атмосфера где-то и неформального общения, и в то же время возможность для профессионального роста, совершенствования.
Всего здесь планируют оздоровить 500 школьников. Для комфорта в лагере создали необходимые условия. Провели ремонт, заменили систему водо- и электроснабжения, переложили кровлю в домиках, закупили новое технологическое оборудование. Оценили комфорт и бойцы студотрядов.
Подробности в видео.