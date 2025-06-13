Летом в студотрядах Минской области трудоустроят порядка 4 тысяч молодых людей

В Беларуси официально дан старт студенческому студотрядовскому движению. Только в Минской области летом будут задействованы свыше 4 тысяч ребят. Молодые люди попробуют себя в различных сферах: от сельского хозяйства до педагогики. В Несвижском районе юноши и девушки уже активно включились в работу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Элина Телеховец в студенческом отряде не впервые. В этом году девушка выбрала для себя педагогическое направление. Учится в колледже, будет преподавателем иностранных языков. Ладить с детьми получается на отлично, к каждому индивидуальный подход. А в перерывах занимательные уроки английского.

Элина Телеховец, учащаяся Несвижского государственного колледжа имени Якуба Коласа:

Дети все разные, к каждому нужно найти свой определенный подход, подобрать определенные мероприятия. Обязанности – это следить, чтобы все было в порядке, чтобы все были накормлены, напоены, уложены спать, чтобы все остались с хорошим настроением.

Бойцы педагогического отряда креативят, каждый день продуман до мелочей: конкурсы, викторины и спортивные соревнования. Задача – не повториться и удивить. В педагогических отрядах Несвижского района будет задействованы 38 человек. Только в оздоровительном лагере «Орленок» опытным педагогам сейчас помогают 5 бойцов. Для учащихся это отличная возможность провести лето с пользой, на практике найти контакт с детьми и заработать.