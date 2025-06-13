Какие планы реализуют в Московском районе Минска в Год благоустройства? Поговорили с депутатом

Наталья Надольская, ведущая: 2025-й – Год благоустройства. В Беларуси, в Минске всегда уделялось огромное внимание чистоте и порядку. Какие особенные планы поставлены на этот год?

О дорогах, мостах и многом другом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

Сергей Рубанов, депутат Минского городского Совета депутатов:

Это комплексный подход. И сегодня мы для себя в Московском районе увеличили планку. Сформированы планы у наших коммунальных организаций. И если мы берем систему ЖКХ, то также внедрен комплексный подход при выполнении работ по благоустройству.

К примеру, мы выполняем капитальный ремонт жилых домов. И выполняем не одним домом, а стараемся выполнять группой жилых домов, комплексной застройкой, где после завершения работ мы заходим туда на благоустройство дворовой территории, где уже в полной увязке со всеми работами дарим чистоту и порядок нашим гражданам.

Основной акцент идет на озеленение и благоустройство. Сегодня наша служба «Зеленстрой» в тесной увязке с объектами хозяйствования, с малым и средним бизнесом. Они также выстраивают общий диалог. Это уже показало в период весеннего месячника.