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Этот каменный костёл входит в Золотое кольцо Ивьевщины – рассказываем историю храма

27 мая 2025 06:39
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Желтое море рапса – отличный повод для путешествий этой весной. Но мы знаем вариант еще лучше и продолжаем приключения в Ивьевском районе! Прочувствуем все прелести глэмпинга в деревне Залейки и зарядимся энергией в треугольном доме и прекрасном чане. Отведаем ивьевскую кухню и приготовим смачную дранку в программе «Путевка BY». 

Этот каменный костёл входит в Золотое кольцо Ивьевщины – рассказываем историю храма-2

Каменная симфония! Изумительная неоготика вдохновляет, как звезды на небе! Костел святого Казимира в Липнишках входит в Золотое кольцо Ивьевщины. Неповторимая архитектура влюбляет туристов. Они приезжают на святое место круглый год.

Этот каменный костёл входит в Золотое кольцо Ивьевщины – рассказываем историю храма-4

Анна Малюк, учитель химии и биологии Липнишковской СШ Ивьевского района:
Прамавугольны ў плане будынак з трохграннай абсідай і квадратным нортэксам. Востраканечны шацёр цэнтральнай вежы аздоблены люкарнямі. Сцены касцёла пабудаваны з вялізных прамавугольных камянёў-глыбаў. Умацаваны контрфорсамі, якія размешчаны паміж спiчастымі вокнамі. Галоўны архітэктар казаў: я пабудую такі храм, які будзе існаваць доўгія часы, і яго не пабураць ні буры, ні ўраганы, ні войны!

Этот каменный костёл входит в Золотое кольцо Ивьевщины – рассказываем историю храма-6

Храм пережил все войны и никогда не закрывался. Большую стройку начали в 1900 году. Архитектором был француз. Именно ему пришла блестящая идея использовать в облицовке камни! Материал собирали на полях, привозили на волах и конях, обтесывали, придавая нужную форму.

Главным фундатором стал тогдашний владелец местечка Александр Вольский. К сожалению, у них с женой Владиславой не было детей. И все свои средства они решили вложить в святыню. Не остались в стороне и прихожане.

Подробнее – в видео.

# Туризм # История # храмы

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