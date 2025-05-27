Этот каменный костёл входит в Золотое кольцо Ивьевщины – рассказываем историю храма

Желтое море рапса – отличный повод для путешествий этой весной. Но мы знаем вариант еще лучше и продолжаем приключения в Ивьевском районе! Прочувствуем все прелести глэмпинга в деревне Залейки и зарядимся энергией в треугольном доме и прекрасном чане. Отведаем ивьевскую кухню и приготовим смачную дранку в программе «Путевка BY».

Каменная симфония! Изумительная неоготика вдохновляет, как звезды на небе! Костел святого Казимира в Липнишках входит в Золотое кольцо Ивьевщины. Неповторимая архитектура влюбляет туристов. Они приезжают на святое место круглый год.

Храм пережил все войны и никогда не закрывался. Большую стройку начали в 1900 году. Архитектором был француз. Именно ему пришла блестящая идея использовать в облицовке камни! Материал собирали на полях, привозили на волах и конях, обтесывали, придавая нужную форму.

Главным фундатором стал тогдашний владелец местечка Александр Вольский. К сожалению, у них с женой Владиславой не было детей. И все свои средства они решили вложить в святыню. Не остались в стороне и прихожане.