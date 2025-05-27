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Про местных партизан сняли фильм в Голливуде! Как сегодня развивают патриотический туризм в Налибокской пуще

27 мая 2025 06:42
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Желтое море рапса – отличный повод для путешествий этой весной. Но мы знаем вариант еще лучше, и продолжаем наши приключения в Ивьевском районе! Прочувствуем все прелести глэмпинга в деревне Залейки и зарядимся энергией в треугольном доме и прекрасном чане. Отведаем ивьевскую кухню и приготовим смачную дранку в программе «Путевка BY».

Про местных партизан сняли фильм в Голливуде! Как сегодня развивают патриотический туризм в Налибокской пуще-2

Налибокскую пущу все чаще выбирают белорусы на выходные. Здесь можно посмотреть на тарпанов и глухарей, увидеть вживую зубров, косулей и других лесных жителей, посетить  экотропу и прокатиться на квадроциклах. В ноябре 2024-го, в год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, появился и туризм патриотический.

Про местных партизан сняли фильм в Голливуде! Как сегодня развивают патриотический туризм в Налибокской пуще-4

Сергей Тумель, заместитель директора Республиканского ландшафтного заказника «Налибокский»:
Брат моего деда Тумель Алексей Иванович погиб здесь, в Налибокской пуще, в декабре 1943 года, захоронен на кладбище в деревне Камень, партизанил в отряде «Штурм» партизанской бригады «За Советскую Белоруссию». Посмертно награжден орденом Великой Отечественной войны первой степени.

Про местных партизан сняли фильм в Голливуде! Как сегодня развивают патриотический туризм в Налибокской пуще-6

Секретный остров. В годы Великой Отечественной войны пуща стала центром Ивенецко-Налибокской партизанской зоны. Общая численность народных мстителей составляла около 20 тысяч! Здесь базировалось пять бравых бригад (имени Сталина, Чкалова, Жукова, Пономаренко и другие). Узнать подробнее о героях можно на информационных стендах.

Про местных партизан сняли фильм в Голливуде! Как сегодня развивают патриотический туризм в Налибокской пуще-8

Лесные бойцы вели разведку и совершали диверсии. Про легендарных братьев Бельских даже сняли голливудский фильм!

Про местных партизан сняли фильм в Голливуде! Как сегодня развивают патриотический туризм в Налибокской пуще-10

В лесном общежитии все было продумано. Крыши землянок покрывали мхом, чтобы не рассекретили враги на самолетах. Внутри – буржуйки и лежанки. Во время праздников и патриотических акций появляются экспонаты, проводят реконструкции и угощают солдатской кашей под песни у костра.

Про местных партизан сняли фильм в Голливуде! Как сегодня развивают патриотический туризм в Налибокской пуще-12

Анастасия Макеева, специальный корреспондент:
Здесь можно сполна прочувствовать будни народных мстителей. В землянках печатали листовки, продумывали секретные операции, спасали бойцов, готовили еду, чинили оружие, выживали как могли и каждый день приближали Великую Победу. Полевая кухня часто служила лесной школой. Конечно, тогда канцелярии не было. Вместо бумаги использовали старые обои и бересту, а вместо чернил был сок ягод.

Про местных партизан сняли фильм в Голливуде! Как сегодня развивают патриотический туризм в Налибокской пуще-14

Приехать на землянки вы можете и самостоятельно, главное сообщить о своем визите. На сайте заказника «Налибокский» есть вся информация для туристов.

Подробнее – в видео.

# Туризм # История # Великая Отечественная война

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