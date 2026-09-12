Новости по тегу #Инвестиции

«В странах Глобального Юга двери открыты для наших товаров, компетенций, инвестиций. А вот делиться своими наработками мировые игроки не очень торопятся».
Вкладываться не в электрокары, яхты и средиземноморские виллы, а в родную землю – таково напутствие Александра Лукашенко богатым людям страны.
Чистый приток прямых иностранных инвестиций достиг 10-летнего максимума
Для успешного освоения дальних рынков простой торговли уже мало. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании об ускорении работы по ключевым инвестиционным проектам Беларуси с зарубежными странами.
В Миноблисполкоме подвели итоги социально-экономического развития.
Драгоценные металлы снова удивили рынки.
В преддверии ВНС представители регионов обсудили социально-экономические возможности и планы.
«Привлечение инвестора и инвестиций. Потому что следом за этим придут рабочие места с зарплатой, с доходами и как результат с уплатой налогов в этом регионе».
Это будет площадка не только для инвестиций, но и для ознакомления с существующими финансовыми услугами.
При этом планку традиционного для региона сельского хозяйства тоже намерены поднять.
В рамках перспективного проекта на «Могилевтрансмаше» уже заработали первые автоматизированные сварочные комплексы.
Основные инвесторы – субъекты хозяйствования из России. На втором месте – бизнесмены из Объединенных Арабских Эмиратов, их вклад в экономику города превысил 12%.
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