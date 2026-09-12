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Новости по тегу #Инвестиции

Пустовой: глобальная гонка за первенство в мире продолжается, опираться стоит на тех, кому по пути
12 сентября 2026 17:44

Пустовой: глобальная гонка за первенство в мире продолжается, опираться стоит на тех, кому по пути

«Все равно делать придется» – Лукашенко озвучил требования для капитала
27 августа 2026 17:52

«Все равно делать придется» – Лукашенко озвучил требования для капитала

Инвестиции в белорусскую экономику увеличились на 19%
27 августа 2026 17:32

Инвестиции в белорусскую экономику увеличились на 19%

Лукашенко: прошу по всем инвестпроектам четко сказать, где реальные проблемы, а где – волокита
24 июля 2026 13:38

Лукашенко: прошу по всем инвестпроектам четко сказать, где реальные проблемы, а где – волокита

ВРП Минской области достиг почти 55 млрд рублей по итогам 2025 года
27 февраля 2026 14:50

ВРП Минской области достиг почти 55 млрд рублей по итогам 2025 года

Золото может превысить 5  тыс. долларов за унцию уже в первой половине года
15 января 2026 08:37

Золото может превысить 5  тыс. долларов за унцию уже в первой половине года

Реализация инициатив, качество жизни и привлечение кадров! Развитие регионов обсудили эксперты
08 декабря 2025 19:22

Реализация инициатив, качество жизни и привлечение кадров! Развитие регионов обсудили эксперты

Взяли повышенное задание! Как в Могилевской области реализуется инициатива «Один район – один проект»
08 декабря 2025 16:12

Взяли повышенное задание! Как в Могилевской области реализуется инициатива «Один район – один проект»

В декабре Белорусская валютно-фондовая биржа запустит финансовый маркетплейс
22 октября 2025 13:40

В декабре Белорусская валютно-фондовая биржа запустит финансовый маркетплейс

Деревообработка и ж/д хаб: как Свислочский район совершил промышленный рывок?
22 сентября 2025 18:24

Деревообработка и ж/д хаб: как Свислочский район совершил промышленный рывок?

Сварочные терминаторы – почему «Могилёвтрансмаш» инвестирует 2 млн долларов в умные машины?
18 сентября 2025 17:00

Сварочные терминаторы – почему «Могилёвтрансмаш» инвестирует 2 млн долларов в умные машины?

Иностранные инвестиции в экономику Минска составили 2,1 млрд долларов за полгода
21 августа 2025 07:11

Иностранные инвестиции в экономику Минска составили 2,1 млрд долларов за полгода