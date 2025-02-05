От реконструкции храмов до ремонта дорог! Какие объекты попали под Госинвестпрограмму?

Автомобильные дороги и мосты, технопарки, учебные корпуса и больницы. Всего более 8 десятков объектов по всей стране ожидают в 2025 году масштабные финансовые вложения. Цена вопроса – более 2 миллиардов рублей. Государственную инвестиционную программу на 2025-й утвердил Президент. Соответствующий указ глава государства подписал 5 февраля, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одно из флагманских направлений – поддержка здравоохранения. Так, в рамках Госинвестпрограммы средства будут направлены на строительство и реконструкцию целого ряда клиник, среди которых больница в Поставах, онкодиспансер в Гродно, новые корпуса областной больницы в Бресте, а также РНПЦ детской онкологии в Боровлянах.

Значительные средства направят на строительство технопарков в Бресте, Пинске и Барановичах, индустриального парка в Гродно, а также школы в Островце и учебных корпусов БНТУ. Запланирована также реконструкция зданий Свято-Успенского Жировичского монастыря и храма Александра Невского в Минске. Среди важных пунктов Госинвестпрограммы также строительство арендного жилья, в том числе для наиболее востребованных специалистов. Для регионов это способ решить вопрос закрепления кадров. Половину объектов, на которые будут направлены инвестиции, планируется ввести в эксплуатацию уже в 2025 году. Полина Королева о государственном подходе к делу.

Полина Королева, корреспондент:

Фасад храма Александра Невского – своего рода летопись последних 120 лет. На стенах отпечатки войн, природных катаклизмов. Все это не лучшим образом сказывается на внешнем виде. Реконструкции в храме были, но точечные, сегодня леса снова опоясывают фасад здания. Продолжается самая крупная реставрация, уже в рамках Государственной инвестиционной программы.

Не косметический ремонт, а глубокая детальная реконструкция началась с внутренней части храма. Инженерные сети и сети коммуникаций, штукатурные работы, роспись, реставрация иконостасов – работы продолжаются примерно с 2018 года и уже близки к завершению. Параллельно восстанавливают внешний облик храма, здесь работа идет медленнее, чем рассчитывали изначально. Внимание к деталям – необходимость, учитывая, что та же кирпичная кладка – историко-культурная ценность.

Николай Коржич, настоятель храма благоверного князя Александра Невского:

Зашли достаточно глубоко с научным подходом. Соответствующая технология разработана. На сегодня каждый кирпичик приводится в аутентичное состояние. Оказалось, что храм построен не из однородного кирпича, а из двух видов кирпича, который привозился сюда. Во время Великой Отечественной войны были здесь во всем этом районе, Центральном районе Минска, большие бомбежки. Здесь на фасадах храма много повреждений, поэтому все это нужно восстанавливать. Это кропотливый труд. Еще надо делать так, чтобы это стояло не год и не два, а десятилетия.

Построенный в 1898 году, храм Александра Невского пережил несколько попыток закрытия и сноса в советскую эпоху. По мере сил в надлежащем состоянии здание и прилегающую территорию содержит приходская община, но, очевидно, средства на это нужны серьезные. Храм Александра Невского в Минске внесён в список объектов на реконструкцию.

Обойтись без воспитания у молодого поколения чувства уважения и благодарности к прошлому сегодня невозможно. На забвении и отказе от своих корней Запад выстраивает серьезную пропаганду. Потому обновление некрополя в черте города, где захоронены солдаты Крымской, Русско-японской, Первой и Второй мировых войн, продиктовано временем. Собственно, соответствие реалиям времени – одно из ключевых требований Президента и к Госинвестпрограмме. Лукашенко: каждый вложенный рубль должен давать максимальную отдачу.

Отметим, инвестпрограмму Президент принял не сразу, документ был отправлен на доработку после совещания в широком формате, с участием представителей местных органов власти, кто как раз и осваивает львиную долю инвестиций. В результате документ закрепил следующее: завершить начатые прежде объекты, всего их 82.