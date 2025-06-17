В Жодино реализуют две инициативы в рамках госпрограммы «Один район – один проект»

На развитие экономики и социальной сферы Жодино в 2024 году было направлено инвестиций в основной капитал 100 миллионов рублей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Работа продолжается.
Сейчас в городе реализуются два инвестпроекта по программе «Один район – один проект». Крупнейший из них – строительство завода по производству цементно-перлитовых панелей. Он почти вышел на финишную прямую. По итогу планируется открыть 80 новых рабочих мест.
Александр Рубанцев, заместитель председателя Жодинского горисполкома:
За прошлый год объем инвестиций превысил 350 миллионов рублей. Основная доля – это промышленное производство, инвестиции в оборудование, переоснащение и модернизацию производства, также строительство и социальных объектов. На текущий год основные цели – это стабильная работа промышленных организаций, рост объемов промышленного производства, обеспечение эффективной работы промышленного комплекса и других организаций города.
Общий объем производства в Минской области с начала года составил свыше 68,5 миллиона рублей. В центральном регионе сейчас реализуется 16 инвестпроектов, которые позволят создать еще свыше тысячи рабочих мест.