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В Жодино реализуют две инициативы в рамках госпрограммы «Один район – один проект»

17 июня 2025 14:20
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На развитие экономики и социальной сферы Жодино в 2024 году было направлено инвестиций в основной капитал 100 миллионов рублей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Работа продолжается.

Сейчас в городе реализуются два инвестпроекта по программе «Один район – один проект». Крупнейший из них – строительство завода по производству цементно-перлитовых панелей. Он почти вышел на финишную прямую. По итогу планируется открыть 80 новых рабочих мест.

В Жодино реализуют две инициативы в рамках госпрограммы «Один район – один проект»-2

Александр Рубанцев, заместитель председателя Жодинского горисполкома:
За прошлый год объем инвестиций превысил 350 миллионов рублей. Основная доля – это промышленное производство, инвестиции в оборудование, переоснащение и модернизацию производства, также строительство и социальных объектов. На текущий год основные цели это стабильная работа промышленных организаций, рост объемов промышленного производства, обеспечение эффективной работы промышленного комплекса и других организаций города.

Общий объем производства в Минской области с начала года составил свыше 68,5 миллиона рублей. В центральном регионе сейчас реализуется 16 инвестпроектов, которые позволят создать еще свыше тысячи рабочих мест.

# Инвестиции

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