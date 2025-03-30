Туристов не меньше, чем в Минске! Как Бресту удалось монетизировать своё географическое положение?

Важнейший общенациональный проект – дальнейшее развитие регионов, каждого уголка нашей страны, скажет Президент на инаугурации. Для этого в Беларуси уже многое сделано. К слову, на прошлой неделе в кабинете у главы государства мы наблюдали руководителей Могилевской области, которые обратились с просьбой о допфинансировании, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но прежде чем выделить еще, Александр Лукашенко попросил провести анализ того, как расходуются уже выделенные средства. Ведь их немало. А лишних денег у нас нет. Потому каждый вложенный рубль должен приносить отдачу. Президенту предложили новые бизнес-проекты. Что из этого выйдет, посмотрим. А пока отправимся в Брестский регион. Не будем скрывать, что исходные данные в этой области – на уровне. Многие могут позавидовать, потому и результаты соответствующие. Но одно дело – подняться на вершину, а другое – там удержаться. Как Бресту удалось монетизировать выгодное географическое положение и во что готовы вкладываться инвесторы? Знает Кристина Протосовицкая.

Одна из ступеней развития компании – это создание хороших рабочих мест, создание условий для продуктивной работы и созидания в стране. Мы рождены на этой земле. И мы нужны, чтобы здесь приносить пользу.

Помогает улучшать качество жизни наших горожан, мы всегда ощущаем поддержку городских властей. Категория здоровья – это та, которой дорожит каждый. Поэтому замечательно, если наши жители города будут уверены в своем здоровье.

Мы не стоим на месте и хотим тоже и поучаствовать, и привлечь людей в наш город, сделать его краше и интереснее, чтобы он развивался. Инвестиционный подход – государственный – озвучил Президент: вложил рубль – получил не меньше двух. Как говорится, ничего личного, только бизнес. Впрочем, даже в вопросах больших денег найдется место личному – вкладывать в место, которое любишь, развивать территорию, где ценят. Это машиностроительное предприятие в Бресте – семейное дело. Выросло из таланта основателя, который сперва придумал 1 800 деталей, а затем из них незаменимое оборудование для пищевых предприятий. И так много-много раз. С тех пор невыполнимых задач для инженерно-конструкторского бюро не существует. Новое поколение управленцев планирует расширять производство вдвое.

Валентин Пикуль, генеральный директор предприятия «КОМПО»:

Проект предполагает строительство новых производственных мощностей, закупку большого парка оборудования. И в результате этот проект создаст до 50 дополнительных рабочих мест в Бресте. Масштабировать свое производство не план, а уже реальность. Санкционное давление для этого брестского предприятия сыграло роль катализатора в развитии, и от такого эффекта хотят получить максимум. Специалисты готовы собрать пищевой завод «под ключ» благодаря своей широкой линейке оборудования. Производственные площади для его выпуска в Бресте увеличат вдвое уже до конца года.