В Беларуси завершат ряд долгостроев в рамках Госинвестпрограммы

Благополучие, создание комфортных и безопасных условий жизни: большая часть финансов из Государственной инвестиционной программы в 2025 году направляется на реализацию проектов, которые нацелены на дальнейшее повышение качества жизни человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко утвердил документ своим указом накануне. Работы с использованием средств республиканского бюджета будут вестись на значимых транспортных артериях, важных объектах здравоохранения и образования, в жилищном строительстве.

Приоритеты расставлены с учетом интересов и потребностей людей, что в очередной раз подтверждает социально ориентированный курс нашего государства, ведь в Беларуси на первом месте человек и забота о нем. Один из примеров – объект БНТУ. Строители здесь работают с прошлого года. Корпус готовят для студентов энергетического факультета. В здании разместятся гостиница и издательский центр. Новоселье планируют на декабрь уже этого года.

Александр Казак, проректор Белорусского национального технического университета:

Мы выходим на логическое завершение благодаря Президенту, правительству. В этом году мы надеемся завершить. Выделяется достаточно средств на завершение, и мы нацелены на то, чтобы в обязательном порядке ввести объект в эксплуатацию. Он крайне важен и для университета, и для страны в целом.