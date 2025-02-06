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В Беларуси завершат ряд долгостроев в рамках Госинвестпрограммы

06 февраля 2025 06:34
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Благополучие, создание комфортных и безопасных условий жизни: большая часть финансов из Государственной инвестиционной программы в 2025 году направляется на реализацию проектов, которые нацелены на дальнейшее повышение качества жизни человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко утвердил документ своим указом накануне. Работы с использованием средств республиканского бюджета будут вестись на значимых транспортных артериях, важных объектах здравоохранения и образования, в жилищном строительстве.

В Беларуси завершат ряд долгостроев в рамках Госинвестпрограммы-2

Приоритеты расставлены с учетом интересов и потребностей людей, что в очередной раз подтверждает социально ориентированный курс нашего государства, ведь в Беларуси на первом месте человек и забота о нем. Один из примеров – объект БНТУ. Строители здесь работают с прошлого года. Корпус готовят для студентов энергетического факультета. В здании разместятся гостиница и издательский центр. Новоселье планируют на декабрь уже этого года. 

В Беларуси завершат ряд долгостроев в рамках Госинвестпрограммы-4

Александр Казак, проректор Белорусского национального технического университета:
Мы выходим на логическое завершение благодаря Президенту, правительству. В этом году мы надеемся завершить. Выделяется достаточно средств на завершение, и мы нацелены на то, чтобы в обязательном порядке ввести объект в эксплуатацию. Он крайне важен и для университета, и для страны в целом.

В Беларуси завершат ряд долгостроев в рамках Госинвестпрограммы-6

Развитие регионов, поддержание качества жизни людей, кроме усиления социального благополучия реализация инвестиционной программы станет важным этапом в повышении конкурентоспособности страны. При воплощении в жизнь задуманного важен рачительный подход к использованию каждого рубля, чтобы все средства принесли максимальный эффект. Госинвестпрограмма – одно из основных направлений стратегического развития Беларуси.

# Инвестиции # Александр Казак # Год благоустройства

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