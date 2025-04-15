Дзержинский район признан одним из лучших в стране по инвестиционной привлекательности

Дзержинский район вошел в топ-10 лучших районов страны по инвестиционной привлекательности. Главный ориентир развития – внедрение и поддержка бизнес-инициатив. В 2024-м году в районе создано десятки предприятий, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Причем 40 % новых субъектов работают в сельской местности. Так, в Фаниполе запустили предприятие, которое занимается полиграфическими услугами. Был создан производственный цех. Закупили современное оборудование, на котором по уникальной технологии печатают фотомедальоны на стекле. Продукция отличается высоким качеством и долговечностью. С запуском производства созданы новые рабочие места. В будущем планируется расширить мощности и увеличить экспорт продукции в Россию.

Сергей Жидких, директор предприятия: Я решил открыть новую нишу. Создал уникальный продукт – технологию изготовления фотомедальонов. Наш продукт уникальный и единственный на рынке Беларуси. Наша технология запатентована на территории СНГ. С помощью программ мы печатаем на стекле, также с применением слабых химических элементов.

Алла Метлушко, заместитель председателя по экономике Дзержинского райисполкома:

Если три года назад наши малые и среднее предпринимательство занимало порядка трети в объемах промышленного производства района, то на сегодня это уже более половины. Мы уже перешагнули по своим объемам 2,5 миллиарда. И в этих 2,5 миллиарда малый и средний бизнес – это большая часть.

Росту деловой активности в регионе способствует программа финансовой поддержки малого и среднего бизнеса. В 2024 году такая помощь была оказана свыше 160 субъектам предпринимательства на сумму почти 20 миллионов рублей.