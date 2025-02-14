Все проекты госпрограммы развития микроэлектроники Беларуси идут с опережением сроков – Ефимов

Современный мир сегодня невозможно представить без крошечных чипов, которые во многом улучшают нашу жизнь. Делают ее удобнее, эффективнее и даже безопаснее. Ведь передовые технологии – неотъемлемая часть обороноспособности страны, ее суверенитета и независимости. Это отметил Александр Лукашенко, проводя 14 февраля совещание по вопросам развития отечественной микроэлектроники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно прошло в стенах «Интеграла», где главе государства доложили о перспективах развития холдинга.

Андрей Буйневич возглавил холдинг несколько лет назад. Назначая его на должность гендиректора, Александр Лукашенко поставил предельно четкую задачу: «Интеграл» должен сделать капитальный прорыв. Сегодняшний визит Александра Лукашенко на предприятие – проверка выполнения поручения.

Андрей Буйневич, генеральный директор ОАО «Интеграл» – управляющая компания холдинга «Интеграл»: Я приведу несколько цифр. В темпах роста экспорта относительно базового 2021 года этой пятилетки мы выросли более чем в два раза. Это не только экспорт на традиционные рынки Российской Федерации, но и экспорт в страны дальней дуги. Была поставлена задача сократить сроки по реализации тех проектов, которые у нас находятся в программе развития микроэлектронной отрасли. Тот важный проект, который реализуется при поддержке финансового кредита Российской Федерации, мы сократили срок реализации на два года и планируем к 2028 году выйти на проектную мощность.

А еще у нас работает госпрограмма развития микроэлектронной промышленности Беларуси, в которую включены семь инвестпроектов. Они направлены на модернизацию производства, создание новых технологий и продукции, и прежде всего импортозамещающей. Сегодня принято решение о ее продлении до 2040 года.

Александр Ефимов, министр промышленности Беларуси:

Все проекты идут с опережением по срокам. Объем финансирования превышает один миллиард белорусских рублей. Вместе с тем мы рассмотрели вопрос реализации как минимум еще пяти новых инвестпроектов в области микроэлектронной промышленности. Объем ресурсов также определен – это еще несколько сотен миллионов белорусских рублей. Средства будут изысканы, направления определены. Это положительный старт реализации совершенно новых для микроэлектронной промышленности проектов.

Деньги немаленькие. Потому к вопросу инвестирования в проекты у главы государства взвешенный подход. Вкладываться надо в то, что у нас хорошо получается. Где есть база и необходимый опыт.

Лукашенко на «ИНТЕГРАЛе»: микроэлектроника сегодня в топе. Читать здесь.

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