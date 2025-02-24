Инвестиции в Минск из-за рубежа составили более 12 млрд рублей

Инвестиции в Минск из-за рубежа составили более 12 миллиардов рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Основные инвесторы – компании из России, Объединенных Арабских Эмиратов и Кипра.

Также были реализованы крупные проекты при поддержке КНР. Это строительство Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта. В 2025 году планируется, что инвестиции составят не менее 108 % по сравнению с 2024-м.

Александр Евсеев, председатель комитета экономики Мингорисполкома:

В общей массе республики иностранные инвестиции Минска составляют более 50%. Это неплохой показатель. Именно инвестиции, которые относятся на финансирование машин, оборудования, механизмов, составили более 50 %. Что говорит о том, что инвестиции становятся более и более эффективными.

В Минске в январе использовано более 630 миллионов рублей инвестиций в основной капитал. Они направлены на машины, оборудование, транспортные средства, строительно-монтажные работы и объекты интеллектуальной собственности. Удельный вес Минска в республиканском объеме инвестиций в основной капитал составляет почти 20 %.