Лазаревич: мы видим, что и в 2025-м лидирующие позиции в импортозамещении останутся за Минском
В правительстве подвели итоги социально-экономического развития страны за 2024 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусская экономика сохраняет тенденцию роста, за 2024 год он составил 4 %. Этот показатель даже выше, чем предполагали в правительстве, а там, как известно, к цифрам относятся с осторожным оптимизмом. Локомотивы роста – промышленность, строительство, торговля и транспортная деятельность. Во всех сферах в плюсе от 5 до 10 %.
В отличие от общереспубликанских, в столице выполнены все доведенные показатели. В том числе и экспорт. Продукцию из Минска отгружают в 124 страны мира. Основной партнер – Россия. Также хорошая динамика роста в Китай и страны Африки. В целом экономика столицы показывает отличные результаты: средняя зарплата – 3 000, промышленное производство занимает 30 % в показателях страны, инвестиции – 60 %. Иностранные инвесторы строят не только жилье, но и социальные объекты.
Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:
Мы открыты для открытия новых бизнесов. Ну и, конечно же, в части программы импортозамещения мы тоже занимаем лидирующую позицию по показателям в стране. Это говорит о том, что наш бизнес, наши промышленные предприятия создают очень много импортозамещающей продукции. И на 2025 год мы видим тоже, что данная лидирующая позиция останется за городом Минском, потому что действительно показатель достойный.
В Беларуси подвели итоги работы экономики за 2024-й – что стало главными драйверами роста?