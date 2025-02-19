Лазаревич: мы видим, что и в 2025-м лидирующие позиции в импортозамещении останутся за Минском

В правительстве подвели итоги социально-экономического развития страны за 2024 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусская экономика сохраняет тенденцию роста, за 2024 год он составил 4 %. Этот показатель даже выше, чем предполагали в правительстве, а там, как известно, к цифрам относятся с осторожным оптимизмом. Локомотивы роста – промышленность, строительство, торговля и транспортная деятельность. Во всех сферах в плюсе от 5 до 10 %.

В отличие от общереспубликанских, в столице выполнены все доведенные показатели. В том числе и экспорт. Продукцию из Минска отгружают в 124 страны мира. Основной партнер – Россия. Также хорошая динамика роста в Китай и страны Африки. В целом экономика столицы показывает отличные результаты: средняя зарплата – 3 000, промышленное производство занимает 30 % в показателях страны, инвестиции – 60 %. Иностранные инвесторы строят не только жилье, но и социальные объекты.