Лукашенко утвердил Государственную инвестиционную программу на 2025 год

Президент Беларуси утвердил Государственную инвестиционную программу на 2025 год. Соответствующий указ подписан сегодня. Документ уточняет в том числе перечень объектов, на строительство и реконструкцию которых будут выделены бюджетные средства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На эти цели предусмотрено более 2 миллиардов рублей. 80 % будут направлены на реализацию госпрограмм «Дороги Беларуси», «Здоровье народа и демографическая безопасность», «Образование и молодежная политика», «Строительство жилья», «Аграрный бизнес», «Пограничная безопасность». Вопросы обустройства рубежей обсудили на прошлой неделе во время обязательной процедуры, когда главнокомандующий принимал решение на охрану госграницы. Что касается поддержки здравоохранения, то именно Президент подчеркнул, что надо обратить внимание на развитие отрасли в первую очередь в регионах, а также разработку определенных вакцин.

Андрей Картун, первый заместитель министра экономики Беларуси:

Это реконструкция районных больниц, мостов и дорог, в большей степени местного характера. Документ построен таким образом, что больше половины объектов будут завершены в этом году. Наша логика и требование главы государства в том, чтобы не дополнять новых проектов, а скрупулезно посмотреть на эти объекты.

Капитальные вложения из бюджета и средства фонда национального развития пойдут на объекты здравоохранения, образования, культуры, спорта, станции обезжелезивания воды, строительство арендного жилья, в том числе для наиболее востребованных специалистов. Запланирована реконструкция дорог, создание технопарков в Бресте, Пинске, Барановичах, индустриального парка в Гродно. Предусмотрено финансирование и на реконструкцию храмового комплекса в Жировичах. Всего в рамках инвестиционной программы в 2025 году средства будут направлены на реконструкцию и строительство 82 объектов, половину из них планируют ввести в эксплуатацию.