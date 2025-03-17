В Беларуси в рамках инициативы «Один район – один проект» за 3 года завершено 70 бизнес-планов

Привлекая инвестиции, укрепить производственный потенциал регионов. В рамках инициативы «Один район – один проект» за три года в 56 регионах завершено 70 бизнес-планов, создано 3 тысячи 200 новых рабочих мест, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Принимая кадровые решения о назначениях в состав правительства в начале марта, Президент поставил задачу: нужно решать прежде всего вопросы инвестиций. Как отметил Александр Лукашенко, есть инвестиции – есть развитие страны.