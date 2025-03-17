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В Беларуси в рамках инициативы «Один район – один проект» за 3 года завершено 70 бизнес-планов

17 марта 2025 06:05
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Привлекая инвестиции, укрепить производственный потенциал регионов. В рамках инициативы «Один район – один проект» за три года в 56 регионах завершено 70 бизнес-планов, создано 3 тысячи 200 новых рабочих мест, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Принимая кадровые решения о назначениях в состав правительства в начале марта, Президент поставил задачу: нужно решать прежде всего вопросы инвестиций. Как отметил Александр Лукашенко, есть инвестиции – есть развитие страны.

В Беларуси в рамках инициативы «Один район – один проект» за 3 года завершено 70 бизнес-планов-2

В 2024 году в Беларуси реализовывалось 800 инвестпроектов. Освоено около пяти миллиардов рублей. Завершены 200 инициатив: на треть больше, чем годом ранее. Каждый десятый проект реализован досрочно. По данным Минэкономики, это лучший результат за последние 10 лет. Улучшаются возможности для бизнеса. Новая «Региональная инициатива» внедрена с 2025 года. Привлекательнее стали условия выдачи кредитов – снижена ставка для аграрных районов и увеличен срок ее действия. Приоритет – производственным проектам. Предприятия должны быть исключительно конкурентоспособны и выпускать высококачественную продукцию. Ведь без качества не получится ни конкурировать, ни двигаться вперед.

# Инвестиции

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