В Беларуси в рамках инициативы «Один район – один проект» за 3 года завершено 70 бизнес-планов

Привлекая инвестиции, укрепить производственный потенциал регионов. В рамках инициативы «Один район – один проект» за три года в 56 регионах завершено 70 бизнес-планов, создано 3 тысячи 200 новых рабочих мест, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Принимая кадровые решения о назначениях в состав правительства в начале марта, Президент поставил задачу: нужно решать прежде всего вопросы инвестиций. Как отметил Александр Лукашенко, есть инвестиции – есть развитие страны.
В 2024 году в Беларуси реализовывалось 800 инвестпроектов. Освоено около пяти миллиардов рублей. Завершены 200 инициатив: на треть больше, чем годом ранее. Каждый десятый проект реализован досрочно. По данным Минэкономики, это лучший результат за последние 10 лет. Улучшаются возможности для бизнеса. Новая «Региональная инициатива» внедрена с 2025 года. Привлекательнее стали условия выдачи кредитов – снижена ставка для аграрных районов и увеличен срок ее действия. Приоритет – производственным проектам. Предприятия должны быть исключительно конкурентоспособны и выпускать высококачественную продукцию. Ведь без качества не получится ни конкурировать, ни двигаться вперед.