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Беларусь представляет перспективные направления на AIM Congress 2025 в Абу-Даби

08 апреля 2025 06:07
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Инвестиции и торговля, логистика и IT – Беларусь представляет перспективные направления на ежегодном инвестиционном собрании в Объединенных Арабских Эмиратах. Событие по праву считается ведущей на Ближнем Востоке платформой для продвижения глобальных инвестиций и их промышленного влияния, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь представляет перспективные направления на AIM Congress 2025 в Абу-Даби-2

Здесь определяют курс новых тенденций. В основе – несколько направлений: прямые иностранные инвестиции, глобальная торговля и производства, города будущего, цифровая экономика и финансы, предпринимательство и стартапы. Мероприятие объединило корпоративных лидеров, политиков, бизнесменов, инвесторов, ведущих экспертов. Беларусь впервые принимает участие в таком масштабном региональном событии. В рабочей программе – серия переговоров и деловых встреч. Наши свободные экономические зоны на инвестиционном конгрессе в Абу-Даби презентовали опыт создания производств.

# Выставка # Инвестиции # It-технологии

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