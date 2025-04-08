Беларусь представляет перспективные направления на AIM Congress 2025 в Абу-Даби

Инвестиции и торговля, логистика и IT – Беларусь представляет перспективные направления на ежегодном инвестиционном собрании в Объединенных Арабских Эмиратах. Событие по праву считается ведущей на Ближнем Востоке платформой для продвижения глобальных инвестиций и их промышленного влияния, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь определяют курс новых тенденций. В основе – несколько направлений: прямые иностранные инвестиции, глобальная торговля и производства, города будущего, цифровая экономика и финансы, предпринимательство и стартапы. Мероприятие объединило корпоративных лидеров, политиков, бизнесменов, инвесторов, ведущих экспертов. Беларусь впервые принимает участие в таком масштабном региональном событии. В рабочей программе – серия переговоров и деловых встреч. Наши свободные экономические зоны на инвестиционном конгрессе в Абу-Даби презентовали опыт создания производств.