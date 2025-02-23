Наши стратегии работают. Эксперты прогнозируют высокий темп роста белорусской экономики

Если смотреть на экcпортные показатели прошлого года, как раз на неделе в правительстве подвели итоги социально-экономического развития страны за 2024-й, то по поставкам за рубеж немного не дотянули, да и торговый баланс проседает, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но не экспортом единым. В целом картина сложилась, и достаточно неплохо. Уже второй год экономика Беларуси показывает рост выше среднемировых значений. Золотовалютные резервы составляют 9 миллиардов долларов, из них более 800 миллионов страна сформировала за 2024 год. Все это обеспечивает стабильный курс валют. Инфляция при этом остается на рекордно низком уровне (5,2 %) при задаче не более 6 %. А самое главное, растут реальные доходы населения. В прошлом году рост на 10 %.

С этого конвейера сходят «сердца» для отечественных и зарубежных тракторов. Минский моторный завод – один из ведущих производителей двигателей в СНГ. Продукция хорошо известна за рубежом. На этой неделе экспортный список пополнила еще одна страна.

Елена Данильчик-Тросько, начальник отдела реализации в страны ближнего и дальнего зарубежья Минского моторного завода:

Достигнуты договоренности о поставках двигателей нашего производства на Кубу. Также в первом полугодии запланированы поставки запасных частей в Пакистан.

Переориентация рынков и импортозамещение – основные задачи для наших предприятий, которые, судя по итоговым показателям, удалось выполнить. Хотя было непросто. Санкции, попытки перекрыть логистику и банковские расчеты стали еще тем испытанием для белорусской промышленности, которая во многом задает тон всей экономики. В 2024-м рост ВВП составил 4 %, что выше среднемировых показателей, и в таком темпе уже более 2 лет. Белорусская экономика показала рост выше среднемировых значений и целевых параметров в 2024-м. Чтобы экономика была в плюсе, мало сохранять старое, хотя и хорошо работающее производство. Залог успеха – постоянное движение вперед. Причем подтягиваться должны все, а не только столица и крупные города.

Это Рогачев, где запускается новый участок по выпуску оптикомеханических приборов.

Антон Лаврентьев, заместитель директора – главный инженер ОАО «Рогачевский завод «Диапроектор» холдинга «БелОМО»:

На сегодня продукция, выпускаемая нашим предприятием, востребована. Несколько лет подряд мы демонстрируем рост объемов производства и всех показателей в целом. Осваиваются новые виды продукции, ведется разработка новых изделий, как товаров народного потребления, так и изделий специального и двойного назначения. Объемы инвестиций в основной капитал каждый год бьют рекорды. За 2024 год инвестиции в основной капитал составили более 7 миллионов рублей. Также на 2025 год запланированы инвестиции в основной капитал на уровне 9,5 миллиона рублей.

2024 год успешен для Рогачевского района с точки зрения развития экономики. С запуском новых производств появляется больше рабочих мест, растет и заработная оплата, как и в целом по стране.

Илья Герман, начальник отдела экономики Рогачевского райисполкома:

Зарплата выросла в районе более чем на 20 %, инвестиции составили более 7 %. Объем производства вырос где-то на 11 %, что в натуральном выражении 85 миллионов белорусских рублей.

Пример локальный, но показательный. В 2024-м рост реальных доходов белорусов по сравнению с прошлым годом составил 9,7 %, при прогнозе в 3,5. На таком же уровне увеличения и пенсии.