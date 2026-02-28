Лукашенко: «Такого быть не должно!» Президент нагрянул на ферму с неожиданной проверкой

Эта суббота, вне всяких сомнений, войдет в мировую историю. Утром 28 февраля началась масштабная операция на Ближнем Востоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Никто не берется предсказать, чем это закончится и что будет завтра. «Информационные молнии» сверкают на новостных лентах и в интернет-пабликах. И вот на этом фоне совершенно по-другому смотришь на такие, казалось бы, простые понятия: спокойствие, мир, предсказуемость. И это то, что многие из нас, согласитесь, воспринимают, как должное и обыденное. А ведь это труд, и, заметьте, труд каждого, а еще ответственность за результаты своей работы, безупречную дисциплину и человеческий подход. Об этом применительно к сельскому хозяйству сегодня много говорил наш Президент. Эта особая для Беларуси отрасль всегда на личном контроле главы государства. Так, в Логойском районе Александр Лукашенко сегодня детально изучил организацию содержания скота в целом и новорожденных телят в частности. Об уходе за «малышами» Президент подробно расспросил зоотехников. Кстати, среди них был и уроженец Мали, государства в Западной Африке, для которого Беларусь стала второй родиной. Говоря о местном хозяйстве, Президент поручил до 17 сентября завершить все мероприятия на молочно-товарном комплексе и обеспечить идеальный порядок. Впрочем, в ходе рабочей поездки прозвучала и актуальная тема для горожан. Александр Лукашенко предложил связать Логойск с Минском железнодорожным транспортом. Это, безусловно, повысит привлекательность райцентра как города-спутника. Все подробности в репортаже Алены Сыровой. Пока где-то далеко от Беларуси проходят специальные операции с голливудскими названиями из серии «Эпическая ярость», у нас повестка все же про мир, хотя место ярости этим субботним утром в отдельно взятом хозяйстве Логойского района нашлось. Когда речь заходит об условиях содержания животных и отсутствии хозяйского подхода, Президент редко остается внешне спокойным.

Это тебе наука! Но обо всем по порядку. Александр Лукашенко принял решение приехать вчера поздно вечером. Повод – посмотреть профилакторий, по примеру которого будут строить еще сотню в Минской области. И, по идее, это должно приблизить нас к решению проблемы с падежом скота. Только в центральном регионе за январь пало 4900 голов. В этом хозяйстве – две.

– Где я ехал, вы это когда, ночью делали?

– В том числе.

– Мне, я так понял, надо по дорогам сейчас ездить, не летать, так вы тогда будете вычищать. И вот там, где низина, раньше не очищено было, асфальт весь поломался. Там надо перекладывать часть. Да и у тебя не ахти. Вот я заезжаю. Твой основной комплекс? Ферма пока или полукомплекс. Коров ты уменьшила на 10 % год к году.

– Да, уменьшила за счет того, что присоединили хозяйство. Мы выбраковали там часть коров. Стараемся сейчас закончить строительство нового комплекса.

– Когда вы закончите его?

– До конца этого года планируем завершить.

– Надо к середине, где-то к сентябрю закончить и укомплектоваться. Но сейчас надо думать про скот. Упаси Господь, ты построишь и у тебя, как у нас... У Горлова по стране тысячи-тысячи скотомест пустуют. А у него дохнут коровы и телята, а у него в это время пустуют скотоместа. Потому что, видите ли, председатели райисполкомов и такие, как ты, руководители хозяйств, вместо того, чтобы перебросить куда-то, поставить и спасти скот, лучше пусть дохнут. Быть не должно! Как бы трудно ни было, надо в течение этого, следующего года поголовье коров, да и вообще крупного скота, восстановить. В Минской области, как и во всей стране, давно идут по пути укрупнения хозяйств. Понятно, каждое присоединяющееся нужно дотянуть до уровня, дооснастить и привить привычку жить по новому уставу. Процесс не быстрый, требующий вложений, ресурсов. И не только у государства их стоит искать. Александр Лукашенко о давно знакомой практике «шефства».