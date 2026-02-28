Лукашенко: «Такого быть не должно!» Президент нагрянул на ферму с неожиданной проверкой
Эта суббота, вне всяких сомнений, войдет в мировую историю. Утром 28 февраля началась масштабная операция на Ближнем Востоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Никто не берется предсказать, чем это закончится и что будет завтра. «Информационные молнии» сверкают на новостных лентах и в интернет-пабликах. И вот на этом фоне совершенно по-другому смотришь на такие, казалось бы, простые понятия: спокойствие, мир, предсказуемость.
И это то, что многие из нас, согласитесь, воспринимают, как должное и обыденное. А ведь это труд, и, заметьте, труд каждого, а еще ответственность за результаты своей работы, безупречную дисциплину и человеческий подход. Об этом применительно к сельскому хозяйству сегодня много говорил наш Президент.
Эта особая для Беларуси отрасль всегда на личном контроле главы государства. Так, в Логойском районе Александр Лукашенко сегодня детально изучил организацию содержания скота в целом и новорожденных телят в частности. Об уходе за «малышами» Президент подробно расспросил зоотехников. Кстати, среди них был и уроженец Мали, государства в Западной Африке, для которого Беларусь стала второй родиной.
Говоря о местном хозяйстве, Президент поручил до 17 сентября завершить все мероприятия на молочно-товарном комплексе и обеспечить идеальный порядок. Впрочем, в ходе рабочей поездки прозвучала и актуальная тема для горожан. Александр Лукашенко предложил связать Логойск с Минском железнодорожным транспортом. Это, безусловно, повысит привлекательность райцентра как города-спутника.
Все подробности в репортаже Алены Сыровой.
Пока где-то далеко от Беларуси проходят специальные операции с голливудскими названиями из серии «Эпическая ярость», у нас повестка все же про мир, хотя место ярости этим субботним утром в отдельно взятом хозяйстве Логойского района нашлось. Когда речь заходит об условиях содержания животных и отсутствии хозяйского подхода, Президент редко остается внешне спокойным.
Это тебе наука!
Но обо всем по порядку. Александр Лукашенко принял решение приехать вчера поздно вечером. Повод – посмотреть профилакторий, по примеру которого будут строить еще сотню в Минской области. И, по идее, это должно приблизить нас к решению проблемы с падежом скота. Только в центральном регионе за январь пало 4900 голов. В этом хозяйстве – две.
– Где я ехал, вы это когда, ночью делали?
– В том числе.
– Мне, я так понял, надо по дорогам сейчас ездить, не летать, так вы тогда будете вычищать. И вот там, где низина, раньше не очищено было, асфальт весь поломался. Там надо перекладывать часть. Да и у тебя не ахти. Вот я заезжаю. Твой основной комплекс? Ферма пока или полукомплекс. Коров ты уменьшила на 10 % год к году.
– Да, уменьшила за счет того, что присоединили хозяйство. Мы выбраковали там часть коров. Стараемся сейчас закончить строительство нового комплекса.
– Когда вы закончите его?
– До конца этого года планируем завершить.
– Надо к середине, где-то к сентябрю закончить и укомплектоваться. Но сейчас надо думать про скот. Упаси Господь, ты построишь и у тебя, как у нас... У Горлова по стране тысячи-тысячи скотомест пустуют. А у него дохнут коровы и телята, а у него в это время пустуют скотоместа. Потому что, видите ли, председатели райисполкомов и такие, как ты, руководители хозяйств, вместо того, чтобы перебросить куда-то, поставить и спасти скот, лучше пусть дохнут. Быть не должно! Как бы трудно ни было, надо в течение этого, следующего года поголовье коров, да и вообще крупного скота, восстановить.
В Минской области, как и во всей стране, давно идут по пути укрупнения хозяйств. Понятно, каждое присоединяющееся нужно дотянуть до уровня, дооснастить и привить привычку жить по новому уставу. Процесс не быстрый, требующий вложений, ресурсов. И не только у государства их стоит искать. Александр Лукашенко о давно знакомой практике «шефства».
– У нас есть планы вот это хозяйство присоединить.
– Куда?
– Ну, пока мы разговариваем с «Белнефтехимом». Пока обратной связи нет. Они просят, говорят: дайте нам еще время окрепнуть, потому что 5 лет назад мы им одно хозяйство еще присоединили в районе. А оно просто граничит – это хозяйство с этим хозяйством.
– В этом году надо по республике, естественно, Минской области закончить все эти процессы. И ты как промышленник, можно сказать, прекрасно понимаешь, с кем можно разговаривать, а кого надо позвать, сказать: «Забирай». Почему? Они, промышленность, энергетики ваши и прочее, я уже говорил, из села высосали всю рабочую силу. У тебя сколько? 120 человек работают здесь?
– Средняя списочная численность – 161. На сегодняшний день 140 человек.
– 140 человек. Огромное хозяйство. По старым меркам это большое хозяйство. Ну, так, нормально. Без шефской помощи они не обойдутся. Для того, чтобы вот это построить за две недели, это нужна помощь промышленных предприятий. Ладно, там денег не хватает у промышленников, энергетиков и так далее. Все равно в сельское хозяйство мы вкладываем средства. Но чтобы прийти и людьми, грамотными, толковыми, вот это все сделать – это две недели. Она будет два года телепаться и не сделает. Шефская помощь – это наше спасение.
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