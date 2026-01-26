Китаянка преподает студентам БГУКИ! Жительница Поднебесной рассказала, почему выбрала Беларусь
Анна Меркушевич, корреспондент:
Все больше и больше студентов со всего мира выбирают белорусские вузы для получения высшего образования. Белорусский государственный университет культуры и искусств – лидер по числу студентов-иностранцев. Причем некоторые не просто оканчивают и получают образование здесь, но и остаются работать и преподавать.
16 лет назад Галимэн Чжу приехала в Беларусь учиться и ни разу не пожалела о своем выборе. Сегодня она уже преподает в ведущем творческом вузе страны.
Галимэн Чжу, доцент кафедры хоровой музыки Белорусского государственного университета культуры и искусств, кандидат искусствоведения:
Все началось с моего преподавателя. Он рассказывал мне, что Беларусь прекрасная и культурная страна, здесь высокое качество преподавания. Я заинтересовалась этой информацией и особенно образованием в области музыки и русского языка, поэтому и приехала сюда.
Выучить русский язык оказалось непросто. По словам девушки, для китайских студентов он намного сложнее, чем для ребят из других стран. Но когда есть цель и желание, все удается.
Галимэн Чжу:
У меня было много хороших преподавателей, которые были очень добры ко мне. Когда на лекции что-то непонятно, педагог всегда остановится и все индивидуально объясняет.
За эти годы Галимэн не только освоила вокал, но и методику его преподавания. Свои знания и умения теперь передает землякам, а их в БГУКИ немало.
Подробнее смотрите в видео.