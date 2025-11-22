В Беларуси работает около 60 тысяч трудовых мигрантов – узнали, какие условия труда для них созданы

Приехать на работу в Беларусь стало проще. В частности, утвержден перечень специальностей, на которые при найме иностранца не требуется специальных разрешений. Сегодня в нем 59 позиций. Если в 2024 году в Беларуси трудились 33 тысячи иностранцев, то сейчас – около 60 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Иностранные работники выбирают профессии, которые не попадают под ограничения по защите Национального рынка труда. Более 13,5 тысяч мигрантов – квалифицированные специалисты. Свыше 11-ти – устроены на рабочие специальности. Трудятся на промышленных предприятиях, где производственный процесс не поставить на паузу, или в сельском хозяйстве – на фермах. Какие условия для труда созданы и почему выбирают Беларуси – репортаж Кристины Протосовицкой.

Еще недавно он едва мог сказать по-русски «привет», а сегодня дает интервью и активно общается в соцсетях. Непалец Ганеш собрал неплохую по масштабам аудиторию среди своих соотечественников. Честно делится подробностями своей жизни в Беларуси. Место в контенте нашлось и быту, и работе грибоводом.

Ганешь Бадур Гарти Магар, грибовод предприятия по выращиванию шампиньонов (Непал):

Я рассказываю о Беларуси и людям это нравится. Условия, зарплата, как мне здесь живется. Мои друзья и не только видят неограниченные возможности. TikTok, Instagram, Facebook – самые популярные площадки среди непальцев. Только заступил на работу в бригаду Сунил Дангаль. Позади месяц обучения. Все надо схватывать на лету – от скорости в срезке зависит и объем, и качество гриба. В Непале у Сунила был свой бизнес, который он потерял из-за протестов в стране. Болезнь отца вынудила искать новые способы для заработка.

Сунил Дангаль, грибовод предприятия по выращиванию шампиньонов (Непал):

Сперва я рассматривал европейские страны для работы, но увидел белорусские вакансии, забил в поисковик страну, несколько минут и понял, что хочу именно сюда. Теперь каждый день по пути на работу я радуюсь надписи на стеле. Мне нравится Беларусь. На родине остались родители и сестра, я старший в семье и должен о них позаботиться. Закрыть вакансии, на которые, увы, не выстраиваются очереди в Беларуси, удается трудовыми мигрантами. Кадровый голод испытывают предприятия, производство в которых невозможно поставить на паузу. Закономерный шаг – поиск альтернативных возможностей для решения кадрового вопроса. Вся ответственность за привлеченных ложится на плечи работодателей. И стоит сказать, что у них получается с ней справиться.