Иностранцы рассказали, что привозят из Беларуси в подарок своим родственникам
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Что вам больше всего в Беларуси нравится?
Юйкэ Вэнь, студент Белорусского государственного университета:
Хочу начать со своей истории. Я приезжал в Беларусь учиться. Первый раз, когда возвращался домой, перед выездом мама мне позвонила, попросила, чтобы что-нибудь привез домой. Я говорю: мам, в Беларуси трактор и бульба. Я не могу трактор и бульбу засунуть в чемодан. Второй раз уже узнал больше и больше белорусских продуктов.
Второй раз уже привез белорусский лен, полотенце. И тут самое удивительное, что в Китае в нашем городе я в магазине продуктов видел белорусское молоко.
Машхура Хабибуллоева, студентка Белорусского государственного университета:
Основываясь на своих предпочтениях и предпочтениях моей семьи, у нас есть некоторые ограничения в питании. Я привыкла читать составы у каждого продукта, который покупаю. Хотелось бы отметить, что в составе белорусской продукции редко можно встретить какие-то искусственные красители или консерванты.
Подробности в видео.