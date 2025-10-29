Иностранцы рассказали, что привозят из Беларуси в подарок своим родственникам

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым. Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Что вам больше всего в Беларуси нравится?

Юйкэ Вэнь, студент Белорусского государственного университета:

Хочу начать со своей истории. Я приезжал в Беларусь учиться. Первый раз, когда возвращался домой, перед выездом мама мне позвонила, попросила, чтобы что-нибудь привез домой. Я говорю: мам, в Беларуси трактор и бульба. Я не могу трактор и бульбу засунуть в чемодан. Второй раз уже узнал больше и больше белорусских продуктов. Второй раз уже привез белорусский лен, полотенце. И тут самое удивительное, что в Китае в нашем городе я в магазине продуктов видел белорусское молоко.