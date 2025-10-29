Прямой эфир

Иностранцы рассказали, что привозят из Беларуси в подарок своим родственникам

29 октября 2025 17:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Что вам больше всего в Беларуси нравится?

Иностранцы рассказали, что привозят из Беларуси в подарок своим родственникам-2

Юйкэ Вэнь, студент Белорусского государственного университета:
Хочу начать со своей истории. Я приезжал в Беларусь учиться. Первый раз, когда возвращался домой, перед выездом мама мне позвонила, попросила, чтобы что-нибудь привез домой. Я говорю: мам, в Беларуси трактор и бульба. Я не могу трактор и бульбу засунуть в чемодан. Второй раз уже узнал больше и больше белорусских продуктов.

Второй раз уже привез белорусский лен, полотенце. И тут самое удивительное, что в Китае в нашем городе я в магазине продуктов видел белорусское молоко.

Иностранцы рассказали, что привозят из Беларуси в подарок своим родственникам-4

Машхура Хабибуллоева, студентка Белорусского государственного университета:
Основываясь на своих предпочтениях и предпочтениях моей семьи, у нас есть некоторые ограничения в питании. Я привыкла читать составы у каждого продукта, который покупаю. Хотелось бы отметить, что в составе белорусской продукции редко можно встретить какие-то искусственные красители или консерванты.

Подробности в видео.

# Торговля в Беларуси # Иностранцы # Торговля # Иностранцы в Беларуси # Евгений Пустовой

Другие новости рубрики

Все новости
Азарёнок о речи Президента на конференции в Минске: «Удар наотмашь по поджигателям войны»
29 октября 2025 17:43

Азарёнок о речи Президента на конференции в Минске: «Удар наотмашь по поджигателям войны»

Вырастил белорусский картофель в дагестанских горах! Хизри Асадулаев рассказал об урожае
29 октября 2025 17:39

Вырастил белорусский картофель в дагестанских горах! Хизри Асадулаев рассказал об урожае

Беларусь и Санкт-Петербург развивают торгово-экономическое сотрудничество
29 октября 2025 17:31

Беларусь и Санкт-Петербург развивают торгово-экономическое сотрудничество