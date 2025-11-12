Около 600 мигрантов прошли оценку знаний государственного языка с конца сентября – большинство показали хорошие результаты. Это подтверждает их готовность к интеграции в белорусское общество, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Министерстве образования отмечают, что такая оценка проводится регулярно и является частью государственной политики по поддержке мигрантов, их адаптации и включению в социальную и профессиональную жизнь страны. К слову, в список пунктов проведения экзамена включены две новые площадки – технологический и национальный технический университеты. Это сделано, чтобы создать более комфортные условия прохождения испытаний для иностранных граждан. Ближайший экзамен на знание госязыка запланирован на 17 ноября. Сейчас ведется вся необходимая подготовительная работа.