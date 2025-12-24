За 9 месяцев 2025 года поток трудовых мигрантов в Беларусь вырос в полтора раза

Все больше иностранцев выбирают Беларусь для жизни: здесь, под мирным небом, они строят карьеру, создают семьи. Едут зарубежные гости не только в столицу, но и в областные центры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Так, уроженец Узбекистана Николай Лукьянов облюбовал Клецк. Оценил спокойствие, красоту, чистоту и порядок. Построил дом и уже обрел здесь семью.

Для уроженца солнечного Узбекистана Николая Лукьянова Беларусь стала родным домом. Десять лет назад он принял решение сменить место жительства. В основе выбора – простое, но такое важное для каждого стремление к тишине, порядку и новым возможностям. Выбор пал на Столбцы, здесь же познакомился и с будущей женой. Сейчас семья живет в Клецке. Так небольшой городок в Минской области стал для Николая не просто точкой на карте, а родным местом.

Николай Лукьянов, техник-энергетик Клецкой центральной районной больницы:

В интернете читали и смотрели обзоры на жизнь в Беларуси. О том, что здесь все спокойно, безопасно, тихо. Никто тебя не зацепит, не тронет. Я считаю, что в Беларуси достаточно спокойно. Качество жизни довольно-таки высокое, по сравнению с теми местами, где мне раньше приходилось быть. Возможностей для развития больше. Сегодня в Клецке живет уже вся его семья. Сюда же переехали мать и сестра. Есть крыша над головой, вместе строят быт. Здесь, в Беларуси, Николай не только обрел семью, но и построил карьеру. Он сотрудник Клецкой центральной районной больницы. Работает техником-энергетиком.