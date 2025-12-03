Более миллиона иностранцев посетили Минск с начала года – как развивается туризм в столице

Беларусь возглавила рейтинг новогодних направлений для туристов из России. Спрос на гостиницы в этот период вырос на 36 %, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это направление активно развивается в нашей стране. С начала года только столицу посетили более миллиона иностранцев. Гости из других стран открывают для себя шоппинг, бизнес, природу и медуслуги. Набирает популярность и промышленный туризм. По самым интересным маршрутам отправилась корреспондент Виктория Маркевич. Площадь у столичной Ратуши никогда не пустует. Туристов легко распознать в толпе. Кто-то увлечен рассказами об истории древнего Минска, а кто-то уже делает эффектные фото.

Виталий Бельков, турист (Россия):

Мы когда посещаем новые места, всегда берем экскурсию, потому что смотреть глазами – это одно. Экскурсовод погружает нас в историю. Узнаешь что-то новое, и в голове больше остается.

Алина Чхартишвили, турист (Россия):

Минск отличается архитектурой – достаточно яркой и красивой. Также город очень чистый. Любимые места в белорусской столице есть и у гостя из Поднебесной. Чжао Сюаньчжэн любит путешествовать и ему есть с чем сравнить. В Минске впечатляет разнообразие архитектуры и гостеприимство белорусов.

Чжао Сюаньчжэн:

Больше всего мне понравились ваши продукты. Например, молоко – качество очень хорошее. Еще мясо. Очень нравится гулять по улице, особенно Лошицкий парк. Гостям предлагают туры на любой вкус и кошелек. Разработано около 40 программ пешеходных и автобусных экскурсий.