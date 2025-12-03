Более миллиона иностранцев посетили Минск с начала года – как развивается туризм в столице

Беларусь возглавила рейтинг новогодних направлений для туристов из России. Спрос на гостиницы в этот период вырос на 36 %, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Беларусь возглавила рейтинг новогодних направлений для туристов из России. Спрос на гостиницы в этот период вырос на 36 %, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Это направление активно развивается в нашей стране. С начала года только столицу посетили более миллиона иностранцев. Гости из других стран открывают для себя шоппинг, бизнес, природу и медуслуги. Набирает популярность и промышленный туризм.
По самым интересным маршрутам отправилась корреспондент Виктория Маркевич.
Площадь у столичной Ратуши никогда не пустует. Туристов легко распознать в толпе. Кто-то увлечен рассказами об истории древнего Минска, а кто-то уже делает эффектные фото.
Виталий Бельков, турист (Россия):
Мы когда посещаем новые места, всегда берем экскурсию, потому что смотреть глазами – это одно. Экскурсовод погружает нас в историю. Узнаешь что-то новое, и в голове больше остается.
Алина Чхартишвили, турист (Россия):
Минск отличается архитектурой – достаточно яркой и красивой. Также город очень чистый.
Любимые места в белорусской столице есть и у гостя из Поднебесной. Чжао Сюаньчжэн любит путешествовать и ему есть с чем сравнить. В Минске впечатляет разнообразие архитектуры и гостеприимство белорусов.
Чжао Сюаньчжэн:
Больше всего мне понравились ваши продукты. Например, молоко – качество очень хорошее. Еще мясо. Очень нравится гулять по улице, особенно Лошицкий парк.
Гостям предлагают туры на любой вкус и кошелек. Разработано около 40 программ пешеходных и автобусных экскурсий.
Алексей Русакевич, директор ГУ «Информационно-туристический центр «Минск»:
Минск всегда прирастает, и сфера гостеприимства сегодня готова принять любых туристов – как индивидуальных, так и большие туристические группы.
Развитию еще одного перспективного направления – промышленному туризму – внимание уделяется на государственном уровне.
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